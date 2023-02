La de hoy no es una noche de miércoles más para una veintena de pueblos y ciudades de nuestro país, ni para centenas de futbolistas o para decenas de miles de vecinos: es que esta noche en el fútbol del interior se conocerán los nombres de los seis finalistas del Este, del Sur y del Litoral, lo que significará potenciar la esperanza de esas poblaciones ansiosas de llegar a buscar esos históricos campeonatos que vieron la luz hace muchísimas décadas. Pero además ya se sabrán quiénes serán partícipes del segundo módulo de lo que desde hace unos años se llama Copa Nacional de Selecciones. Esta noche los finalistas de Este, Sur y Litoral, ya se sabrán cuartofinalistas de la Copa Nacional, y solo faltarán definir dos cupos que saldrán del campeón y vicecampeón del Litoral Norte, el único torneo que se juega en régimen de todos contra todos y al que le quedan tres fechas incluyendo la de hoy.

Tacuruses

A las 21:00, la ciudad de Vergara, que en la separación política-administrativa del país está inserto en el departamento de Treinta y Tres, pero que futbolísticamente desde hace unos años juega como parte del sector interior del departamento de Cerro Largo, tendrá uno de sus puntos culmines como pueblo, como sociedad, con sus tres mil y pico de pobladores al iniciarse entre el sonido de miles cornetas uno de los partidos, uno de los acontecimientos más trascendentes para el pueblo.

Es que a las 21:00 en el Parque Ventura Robaina de Vergara, los locales saldrán al campo al son de La Vergarense para enfrentar a Lavalleja, en la revancha del partido que el último sábado jugaron en el Juan Antonio Lavalleja de Minas y que terminó con empate sin goles. Como en el 2019, vergarenses y lavallejinos juegan para definir quien es finalista a siete u ocho cuadras del Parao. Aquella vez Vergara consiguió seguramente la más épica victoria de su historia al ganar 3-1 y clasificar por puntos después de un empate sin goles en Minas. Hay muchos de aquellos protagonistas que hoy estarán en campo . Estará Gastón Lucas en los arroceros, y Gregorio Goyo Almeida en los minuanos pero faltará el interminable Andrés Berrueta que se fisuró una costilla con la tricolor serrana y demorará unas semanas en volver.

Si hay un ganador será finalista, si empatan deberán definir por penales de acuerdo al sistema FIFA.

Hacé de cuenta que es tu casa

La otra semifinal esteña se decide en Maldonado, pero no en Pan de Azúcar sino otra vez en el Campus Domingo Burgueño, en la ciudad de Maldonado, donde la Zona Oeste deberá ser local en el campo de su visitante, o dicho de otra manera será visitante como local. No se juega en el Julio Cesar Abbadie incrustado en el parque Zorrilla al costado de la ruta en Pan de Azúcar, porque se viene el festival del Dulce Corazón del Canto.

Zona Oeste intentará su clasificación después de haber ganado el sábado por 2-1. Si los de Pan de Azúcar y Piriápolis ganan o empatan, clasifican. Si el triunfo es de Maldonado por dos goles o más serán ellos los finalistas, mientras que si gana sólo por un gol habrá que recurrir a los penales para decidir al segundo finalista del Este. Ya estará esperando Vergara o Lavalleja porque juegan a las 21:00, mientras que en el Campus el juego comenzará 21:30

¿Quién no ha tenido una vez, en Florida una emoción?

El Sur juega sus dos partidos de vuelta con el antecedente de que en la ida salieron 2-0. Seguro los dos serán de una emoción imponente.

Florida que en Colonia del Sacramento consiguió un 2- 0 de los buenos, de visitante , va por meterse en su segunda final del Sur consecutiva, otra vez con Fernando Bruno de técnico, con el Ruso Riviezzi de capitán, con el Tabaco Diego Torres de goleador, entonces me dejo ir por la principal atraído por las lejanas luces del estadio, y cuando paso al lado de lo que fue el boliche del Chivo Romero, que ahora es un no-lugar de pueblo con una pulcra y moderna heladería de franquicia, y veo ese portal de garage en donde hace décadas dejé regada mi felicidad jugando a ser el Pato, Saco Viejo, Garrincha, el Negri Antúnez, o volando de palo a palo con un buzo verde como si fuera el Canario Pastorino, me siento en el túnel del tiempo, un espacio cuántico que funde honditas y bicicletas con Tini sonando por las ventanillas de un auto más colapsado que el obispo de Minas por la Triple T, mientras esperan que Chavez les entregue su pancho en el carrito, donde suena la radio portátil con el eco de los juveniles.

Ya en la explanada del estadio me siento a ver esas decenas de niños y niñas que juegan y potrean como ya lo hice yo y miles de nosotros desde épocas inmemoriales para ellos, y espero el momento culmine. No disimulo. Me paro de espaldas a la cancha esperando que aparezcan entre nosotros su gente, y que la música de sus tapones dispare en los altoparlantes la marcha A Florida. ¿“Quién no ha tenido una vez en Florida una emoción”?

Colonia con Diego Vela como estandarte va por un triunfo por dos o tres goles de diferencia , y así en su vuelta como selección de la capital - en las últimas décadas jugaba como selección unificada de una decena de pueblos y ciudades colonienses - y meterse en la final del Sur y en los cuartos de la Copa Nacional de Selecciones.

El partido en el Campeones Olímpicos empieza a las 21:45. Florida clasifica , ganando , empatando, o perdiendo por un gol, Colonia pasa a la final si gana por tres o más goles, mientras que si los visitantes consiguen una victoria por dos goles de diferencia todo se decide en la ejecución de penales.

La van de campeones

En el histórico Casto Martínez Laguarda de San José los maragatos tentarán una victoria que les permita alcanzar por tercera vez consecutiva la final del Sur, y como son los bicampeones vigentes sumar un tricampeonato. Es un choque de trenes. Ambos tienen 19 campeonatos del Sur, y son los más ganadores . Los albos esperan contar con su capitán el laureadísimo Nicolás Rebollo que el sábado en la ida sufrió un fuerte traumatismo en su cabeza que lo hizo salir del juego y quedar en observación hospitalaria, además de perder piezas dentales.

Durazno, después de una problemática serie inicial consiguió una trascendente clasificación en cuartos al derrotar por penales a Canelones después de dos empates, y ahora está en los movimientos del despertar de un grande, ganando en casa 2- 0 . Si San José gana por más de dos goles de diferencia es finalista una vez más, si lo hace por 2 goles hay penales, y si Durazno, gana, empata, o pierde por un gol, los de la camiseta roja pitanga serán finalistas. El partido en el Silvestre Octavio Landoni empieza a las 21:00.

Nadie se olvida de la primera vez

Las noches del Litoral tienen ese no sé qué, y buscando la final irán dos pueblo pujantes como Young y Guichón irán por meterse por primera vez en la final, y además por entrar en los cuartos de final de la Copa Nacional de Selecciones lo que representa muchísimo en sus historias deportivas, tan apoyada en lo social. La selección albirroja de Young que empezó su actividad de campeonatos del interior de selecciones en 1991 tal cual lo documenta Raúl Ruppel en los dos tomos de su obra La Albirroja, viene con viento en la camiseta después de haber jugado y ganado en casa la ida de las semifinales venciendo a Guichón por 2- 0 . Los younguenses han roto una marca esta temporada y es que han ganado todos los partidos que jugaron como visitantes, incluyendo los disputados ante Río Negro en Fraybentos, y ante Soriano en Mercedes.

Enfrente tendrá a Guichón que en el Municipal intentará repetir los triunfos que lo hicieron terminar primero en su grupo. Si Young gana , o empata estará por primera vez en la final del Litoral, mientras que si Guichón gana por dos goles de diferencia se define por penales, y si lo hacen por tre o más goles de diferencia serán los guichonenses los que entren en la historia.

El partido en el Municipal de Guichón empieza a las 21:15.

A ganar

En el Liebigs de Fray bentos se define el otro finalista del Litoral entre Río Negro, y Bella Unión. Vienen de empatar 2 - 2 en Bella Unión, y otro tal vez pudo haber sido el resultado si el héroe de una semana atrás Johans Rafael Paiva el golero de Bella Unión no se hubiese patinado al sacar y la pelota quedara a merced del delantero tripero que terminó poniendo el 2- 2. Ganaba Bella Unión 2 - 0 , pero terminaron empatados. Ahora en Fray Bentos desde las 21:15 se decide quién avanza a la final. El que gane decide el Litoral, y si hay empate directamente van a penales.

Muy clásico

Noche de clásico en el Litoral Norte, el único de los campeonatos que no está en semifinales porque este año no las tiene ya que se juega a dos ruedas todos contra todos. Juegan Paysandú y Salto, en el estadio Artigas sanducero a las 22.00, y el clásico del Norte entre Rivera y Tacuarembó en el Paiva Olivera a las 21:45.

No todos tienen la misma cantidad de partidos disputados y a algunos les quedan seis unidades por jugar y a otros nueve. Tacuarembó con 6 partidos jugados y 12 puntos lidera en la tabla de unidades ganadas pero Salto tiene 10 puntos en 5 partidos jugados, y es el que menos puntos ha perdido, Rivera también está con 10 puntos pero en 6 partidos jugados, Paysandú, tiene 5 puntos en 5 jugados aún puede pelear por el título y la clasificación si gana todo, y Artigas, ya fuera de competencia, sumó dos empates en 6 partidos jugados.