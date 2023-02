“Es mi primera Rutas de América y ganar la sub 23 es muy importante”, dijo Pablo Bonilla al finalizar Rutas de América vestido de naranja, color que identificó al mejor sub 23. “Por suerte se me dio. Hace dos años tuve la oportunidad de viajar a Europa a correr. Esto me ayudó mucho a proyectar mi carrera y cada año me vengo sintiendo mejor”, resaltó el ciclista de Unión 33 Vergara, quien valoró tener la oportunidad de correr “en un equipo tan fuerte”. “La meta mía es tratar de llegar a correr a nivel profesional”, explicó. Por eso aprovecha cada oportunidad que tiene en el alto nivel y a su participación en Rutas y la Vuelta Ciclista que comenzará el 30 de marzo, le seguirá una nueva salida al exterior. “Este año tengo la oportunidad de viajar a España, después de la Vuelta, al CC Padronés Cortizo que es el equipo filial del Burgos BH, un equipo Pro Tour. Eso es una motivación extra para salir a pedalear todas las mañanas”, comentó. En Burgos BH acaba de hacer su debut esta semana otro uruguayo, Eric Fagúndez, campeón nacional de contrarreloj semanas atrás en Paysandú.

Sobre la nueva posibilidad en el exterior, luego de haber corrido en Bélgica, el joven Bonilla valoró que el Cortizo “es la puerta a un equipo Pro Tour”, el segundo escalón mundial de este deporte. “Los equipos profesionales se fijan más ahí (para contratar) y todo ciclista sueña con llegar a profesional”, remarcó, y opinó que por eso “las puertas están allá”.

Don repecho

Diego González de Náutico Boca del Cufré se quedó con la malla del premio Cima, que se le entrega al que más puntos sume en las metas volantes de dicha disputa. Las metas del Cima son al final de largos repechos que exigen las piernas de los ciclistas, y González salió a buscarlas desde el primer día.

“Feliz individual y colectivamente con el equipo”, dijo a la diaria. “Es la Rutas de América más larga de la historia y quedar con el premio Cima para mí significa mucho. Le debo mucho al equipo que me ayudó. Para mi carrera significa mucho”, resaltó.

Con respecto al rendimiento del equipo, González dijo estar muy contento: “Creemos que hemos hecho una gran Rutas de América, peleando la general, sprinter, cima y en todas estuvimos ahí. No cabe duda de que Cerro Largo es un gran vencedor, pero fuimos grandes protagonistas”. Ahora se proyectarán una buena preparación para la Vuelta Ciclista que comienza el próximo jueves 30 de marzo. En busca de ese objetivo, el equipo no le permitió correr la semana que viene en Argentina, para no seguir acumulando desgaste en sus piernas. “El equipo se fue formando de a poco y hoy está llegando a ser un equipo de primer nivel”, señaló quien fuera ganador de la Vuelta Chaná a principios del mes de febrero