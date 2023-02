La Usina de Percepción Ciudadana –un espacio de investigación aplicada en estadística y en ciencias económicas y sociales– hizo una encuesta a la población de cara a un nuevo Campeonato Uruguayo de fútbol de Primera División.

Sobre el consumo del fútbol

De las personas encuestadas, 56% afirmó mirar o escuchar fútbol y 43% sostuvo que no consume este deporte, mientras que 1% no respondió.

Sobre la percepción que tiene la población del fútbol uruguayo, los entrevistados fueron consultados sobre qué equipo consideran que puede ganar el próximo torneo, 36% considera que el principal candidato a ganar el Campeonato Uruguayo es Peñarol, 29% que es Nacional, pero 31% prefirió no responder. Con pequeños porcentajes, Liverpool y Defensor Sporting también son candidatos.

En cuanto al nivel del Campeonato Uruguayo, 5% lo calificó como “muy bueno”, 20% como “bueno”, 33% como regular, 15% como “malo”, 9% “muy malo” y 18% no respondió.

Con respecto al consumo, 65% consume fútbol por televisión, 12% por redes sociales y 10% por streaming, mientras que 6% escucha radio y 5% va a la cancha. Y, segmentado por clases sociales, 55% de las personas de clases bajas miran fútbol por televisión, 11% por redes sociales, 14% por streaming no oficial, 10% lo escuchan por radio, 7% va a la cancha y 3% utiliza otro medio. De las clases medias, 67% mira fútbol por televisión, 14% por redes sociales, 12% por streaming no oficial, 4% por radio, y 3% por otro medio. Mientras que de las personas de clase alta, 67% miran fútbol por televisión, 9% por redes sociales, 4% streaming no oficial, 7% por radio, 7% va a la cancha y 6% lo consume por otro medio.

Y si de poder hablamos, consultados sobre quién tiene más poder en el fútbol uruguayo, 33% de los encuestados respondió que es la empresa Tenfield, mientras que 23% consideró que es la AUF. 10% respondió que es Paco Casal, 6% que son los dirigentes y el resto alternó entre el Estado y el gobierno, los jugadores, Peñarol y Nacional.

El DT

Sobre el entrenador de la selección uruguaya de fútbol, 38% de los encuestados consideran que Diego Alonso debe continuar al mando del equipo, 39% que no y 23% no respondió. Sobre este punto, el 4% calificó el desempeño de Diego Alonso como muy bueno, 25% como bueno, 32% como regular, 14% como malo, 13% como muy malo y 12% no respondió.