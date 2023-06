En el estadio Charrúa, las selecciones uruguayas de rugby siete jugaron sus tres primeros encuentros por el torneo Preolímpico de la disciplina, que finalizará este domingo. En la rama masculina, Uruguay se mantiene invicto y es candidato firme a ser finalista. Venció en sus tres presentaciones, incluyendo el último duelo de la jornada contra la selección chilena, otra de las candidatas a quedarse con el cupo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

En la rama femenina, las celestes perdieron en sus dos primeros encuentros, pero consiguieron la ansiada primera victoria en el partido que puso punto final al día de competencia, con un 12-0 frente a Perú.

Uruguay y Chile, durante el torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024, el 17 de junio en el Estadio Charrúa. Foto: Camilo dos Santos

Teros

La selección masculina ganó sus tres partidos. Abrió con victoria 55-0 sobre Perú y obtuvo un resultado similar en el segundo juego contra Colombia: 52-0. Por último le ganó a Chile 14-12, en un choque que Uruguay dominó, pese al acercamiento de los Cóndores sobre el final.

“Muy positivo. Nos planteamos tres finales y pudimos sacar los tres partidos”, valoró Guillermo Lijtenstein en la puerta del vestuario al finalizar la jornada. En conversación con la diaria, señaló que no se confían: “Hay cosas para corregir mañana, así que a dar vuelta la página y pensar en ellos, que van a ser dos rivales muy duros”, explicó. De todas maneras, contó que está “muy contento” con la actuación celeste en el primer día.

En la misma línea, la de no confiarse, Diego Ardao recalcó que cada partido es independiente al otro. “Si pensás que ya estás salvado, porque le ganaste a Chile o ganaste tus partidos, creo que ahí te puede jugar una mala pasada”, dijo el capitán.

Pese a la cautela con la que declararon los rugbiers uruguayos, Ardao no se saca el traje de favorito, que le corresponde a los Teros en este certamen: “Venimos de jugar un campeonato, el Circuito Mundial, donde se juega contra equipos de élite en una intensidad muy alta y tenemos que aprovechar eso y plasmarlo acá”, indicó.

Lijtenstein dijo que el objetivo del día era mejorar partido a partido. “Lo hicimos y pudimos terminar con una victoria importante para nosotros, más que nada en lo anímico, contra Chile”, comentó.

Ahora buscarán ganar los dos partidos restantes para no depender de otros resultados y acceder, como uno de los dos mejores equipos de la primera rueda, a la final. Allí se definirá el cupo a París. “Para nosotros sería muy importante, es nuestro mayor objetivo. Lo estamos mirando de reojo, pero queremos ir partido a partido porque a nosotros no nos sobra nada y todos los rivales van a ser durísimos”, aclaró Lijtenstein. Su deseo es “que el resultado sea una consecuencia de lo que venimos haciendo en el campeonato”.

El segundo día de competencia puede verse en Youtube:

Teras

En la rama femenina Uruguay tuvo tres partidos totalmente distintos. En el primer juego las celestes cayeron 14-12 frente a Chile, un cruce sumamente disputado. Comenzó con try de las visitantes. Luego las Teras empataron y convirtieron un nuevo try para pasar al frente y ponerse 12-7 -fallaron la conversión-. Chile pudo sobreponerse y anotar un nuevo try, que convirtieron con éxito para anotar los siete puntos y marcar la diferencia final: 14-12.

El segundo duelo fue derrota 24-7 con Paraguay, mientras que el cierre de la jornada se dio con dominio de punta a punta sobre la selección peruana, a la que vencieron 12-0.

Fue la primera vez que las jugadoras compitieron como locales en el estadio Charrúa. “Es un sueño, porque habíamos sido locales en otras canchas, pero nunca habíamos jugado en donde entrenamos todos los días desde hace ya varios años”, contó a la diaria la capitana Tatiana Merli, el viernes antes del inicio del torneo.

La ilusión se vio alimentada por la presencia de familias, compañeras de clubes, personas cercanas y compañeros de trabajo, además de alumnos de algunas de ellas, que son educadoras.

“Es una oportunidad para que más gente en Uruguay pueda ver que el rugby femenino existe, que hay jugadoras que lo hacemos con mucha pasión y mucho esfuerzo para dejar a Uruguay lo más alto posible”, valoró Merli.

El principal objetivo con el que comenzó Uruguay el torneo, según su capitana, fue el de “demostrar todo lo que estamos entrenando en un proceso nuevo, desde hace tres meses, con un cuerpo técnico que nos enseña muchísimo”.

Además, reconoció que es una oportunidad excelente de difusión para el deporte. “Estamos en un momento desafiante, porque hay muy poca competencia interna y ojalá puedan verlo muchas chicas para sumarse a practicar”, dijo.

El domingo, las Teras enfrentarán a Argentina, Brasil y Colombia, los tres rivales más fuertes del torneo.

Formato

Ambos torneos tendrán una rueda de todos contra todos. En el evento femenino, finalizada ésta, se terminará la competencia con las posiciones finales que ordene la tabla. En la rama masculina, primero y segundo disputarán una final, tercero y cuarto jugarán por un lugar en el podio y quinto y sexto jugarán por la quinta plaza. Las selecciones ganadoras clasificarán a París, mientras que las vicecampeonas irán a un repechaje.

Al nivel olímpico llegan 12 selecciones. Francia como local, cuatro provenientes del Circuito Mundial de cada rama, una selección clasificada en el torneo de cada continente y un 12° cupo que se dirime en junio de 2024 en un repechaje con representantes de todos los continentes.

Resultados y horarios del torneo masculino

Sábado

10.09 Brasil 36-7 Colombia

10.32 Chile 31-0 Paraguay

11.18 Uruguay 55-0 Perú

12.55 Brasil 5-36 Chile

13.18 Uruguay 52-0 Colombia

13.41 Paraguay 12-10 Perú

16.04 Colombia 26-7 Perú

16.27 Brasil 27-0 Paraguay

16.50 Chile 12-14 Uruguay

Domingo

09.46 Colombia-Paraguay

10.09 Uruguay-Brasil

10.32 Chile-Perú

12.55 Colombia-Chile

13.18 Uruguay-Paraguay

13.41 Brasil-Perú

16.28 Quinto-Sexto

17.18 Tercer-Cuarto

18-08 Final

Resultados y horarios del torneo femenino

Sábado

09.00 Colombia 0-19 Argentina

09.23 Brasil 17-0 Perú

09.46 Chile 14-12 Uruguay

11.46 Brasil 17-5 Argentina

12.09 Chile 17-12 Perú

12-32 Uruguay 7-24 Paraguay

14.32 Colombia 34-7 Perú

14.55 Brasil 27-0 Paraguay

15.18 Argentina 52-0 Chile

17.18 Paraguay 14-14 Colombia

17.41 Perú 0-12 Uruguay

Domingo

09.00 Paraguay-Chile

09.46 Argentina-Uruguay

11.23 Colombia-Chile

11.46 Perú-Argentina

12.09 Brasil-Uruguay

14.04 Chile-Paraguay

14.27 Brasil-Perú

14.50 Colombia-Uruguay

16.53 Paraguay-Argentina

17.43 Brasil-Colombia.