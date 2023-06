Nacional tenía que ganar y cumplió. La victoria del bolso fue 1-0 sobre Metropolitanos gracias a un gol de Diego Polenta en el primer tiempo. Gracias a ese resultado los tricolores alcanzaron el objetivo de pasar de fase, clasificándose segundo en el grupo B.

Tenía que ganar y ganó. No le sobró nada, pero poco importa hoy. Tendrá, sí, que trabajar hacia adelante, tratando de alcanzar una mejor versión. Nacional, si bien no pasó mayores problemas ante los venezolanos, no logró un juego sólido que le permitiera hacer más goles y estar más tranquilos.

11 fueron los puntos de Nacional en el grupo, con los cuales quedó en el segundo puesto detrás de Inter, que venció a Independiente Medellín y pasó primero. Los colombianos, muy por el contrario, bajaron a la tercera posición y se deberán conformar con jugar el play off para seguir en la Sudamericana.

El 5 de julio será el día del sorteo de los octavos de final. Ahí Nacional conocerá su próximo rival.