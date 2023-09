Este viernes la Asociación Uruguaya de Fútbol enviará las notificaciones correspondientes a los clubes donde se desempeñan los futbolistas que eligió Marcelo Bielsa como reservados para la fecha FIFA de octubre, en la que la selección uruguaya se enfrentará a Colombia –de visitante en Barranquilla, el 12– y a Brasil –de local en el Centenario, el 17–.

Los jugadores que todavía no pueden ser convocados son el arquero Fernando Muslera y el defensa José María Giménez, quienes ya cumplieron la mitad de la pena y ahora les quedan dos partidos de suspensión por la sanción impuesta en el encuentro contra Ghana del Mundial de Qatar 2022.

Lo que ya pasó

En setiembre Marcelo Bielsa convocó a Sergio Rochet, Franco Israel y Santiago Mele para el arco; a Santiago Bueno, Bruno Méndez, Sebastián Cáceres, Matías Viña, José Luis Rodríguez, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Lucas Olaza y Nahitan Nández para la zaga; a Felipe Carballo, Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz, Facundo Pellistri, Agustín Canobbio y Maxi Araújo para el mediocampo; y a Darwin Núñez, Maxi Gómez, Brian Rodríguez, Facundo Torres y Cristian Olivera para la delantera.

Con ese plantel Uruguay superó 3-1 a Chile y cayó 2-1 con Ecuador.

“Si hay una reserva de ese número de futbolistas y luego se convoca a 26, hay ocho jugadores que van a ser descartados. Cualquier jugador que es descartado sufre una desilusión y por conocer la forma en que sienten, cuando se trata de la selección aún más, no me gusta que esa desilusión sea pública”, fue el argumento que dio el Loco para justificar por qué no da la lista.

Los jóvenes

Mientras tanto, el asistente Diego Reyes trabaja con un seleccionado sub 23 de cara a los Juegos Panamericanos que comienzan el 20 de octubre. Las novedades pasaron por nuevos convocados, en este caso futbolistas que están en el exterior: Diego Hernández, ex Wanderers hoy en Botafogo de Brasil, y Jairo O’Neill, ex Peñarol que defiende a Unión de Santa Fe. Ambas citaciones fueron confiramdas por Jorge Giordano, secretario de selecciones nacionales.

Del grupo de futbolistas, que con estas incorporaciones pasará de 24 a 26 jugadores, para los Panamericanos será de 18, por lo que las bajas serán varias. Uruguay está en el grupo A junto a Chile, México y República Dominicana, mientras que en el B están Brasil, Estados Unidos, Colombia y Honduras.