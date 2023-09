El sábado 18 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones en Peñarol, que tendrá nuevamente al actual presidente, Ignacio Ruglio, como candidato. Las demás opciones son Rodolfo Catino, Evaristo González y Edgardo Novick, mientras que Juan Pedro Damiani confirmó que no se presentará.

Lo nuevo

Bajo el lema “lo único nuevo, si querés cambiar Peñarol” se presenta el empresario Novick, que ya estuvo como candidato en 2008 cuando renunció a su postulación por amenazas de la barra brava. Novick, que es el padre de dos exjugadores aurinegros –Hernán y Marcel–, trabajará en la lista 2050 junto al ingeniero Alejandro Ruibal –exdirectivo del club que trabajó en el período de 2017 a 2020 y que fue el director del proyecto que construyó el estadio Campeón del Siglo con la empresa Saceem– y al actual consejero Marcos Acle.

“Peñarol es pasión y el primer punto a atacar es el fútbol. Fútbol y más fútbol”, comenzó diciendo Novick en su discurso de presentación, y explicó que su idea es llevar adelante un proyecto ejecutivo, integral, moderno, eficiente y tecnológico “porque pensamos que podemos volver a ser los mejores. Contaremos con asesores internacionales y el director deportivo será un profesional cabal, de experiencia comprobada y que, por supuesto, se adapte a las exigencias del fútbol uruguayo. La única oposición es Nacional y le vamos a ganar”, aseguró en el hotel Hyatt de Pocitos.

Para todos los gustos

Rodolfo Catino todavía no presentó su candidatura de forma oficial, pero ya la confirmó en la prensa. “Estamos trabajando para presentar una candidatura a raíz de un pedido de algunos socios. La idea es tener una oposición unida, lo mismo que pedía Juan Pedro [Damiani] y por lo que se bajó. Después hablaremos con los demás candidatos para ver si podemos lograr una unidad que nos haga tener un programa en común”, confirmó en diálogo con 100% deporte, de Radio Sport 890. “Lo más importante acá es qué vamos a hacer con Peñarol y no quiénes van a estar en Peñarol”, porque “si no, va a pasar lo que pasó en estos tres años, que las propuestas brillaron por su ausencia y hemos tenido unos resultados calamitosos”.

Por su parte, Evaristo González se presentó como candidato en sus redes sociales: “Creo en una campaña basada en propuestas. Los peñarolenses merecen un debate enfocado en el futuro del club. La gente quiere saber qué haremos con nuestro Peñarol. ¡En eso nos concentraremos!”, comenzó escribiendo.

A su vez, aseguró que no cree en “los personalismos”. “Como empresario escucho a los que me rodean y mejoran mis ideas. Y también a aquellos que creen que puedo estar en un error. Trabajo con todos. Y, si a mi empresa le va bien, no es únicamente gracias a mí. Es todo un equipo”, redactó.

Por último, se refirió a lo que pretende del club: “Imagino un Peñarol ordenado y coherente, donde cada decisión siga un proceso lógico y transparente. Licitar con garantías, contar con arquitectos responsables e ingenieros en cada obra. Cada inversión justificada”, sostuvo.

Por la misma línea

Ruglio, actual mandatario mirasol, confirmó este jueves que se presentará. “Sí, me voy a presentar. El sábado a las 18.00 en el Palacio Peñarol tendremos la primera reunión de planificación”, confirmó el mandatario en el programa Minuto 1, de Carve Deportiva.

A su vez, reveló que Eduardo Zaidensztat va como vicepresidente y que trabajará con el mismo grupo, entre quienes están Álvaro Queijo, Gonzalo Moratorio y Julio Trostchansky. “Peñarol empieza a ser un todo, estamos a tres meses de que todas las disciplinas de Peñarol convivan en un solo complejo –la Ciudad Deportiva que está en el predio del Campeón del Siglo–, y cuando digo todos son todos. Eso fue lo que vi en los equipos del mundo. Entonces, todo esto que se hizo, si ahora está pronto para explotar, si llevó tanto tiempo, siete millones de dólares de fideicomiso, bueno, ahora lo quiero explotar”, alegó.

Por otra parte, contó cuáles son sus objetivos económicos: “Terminar de dejar al club en deuda cero. Vamos camino a eso. Con los dineros que ingresan tenés que hacer tres cosas: primero, reforzar el equipo, porque si el equipo no gana, te dicen que te vayas; luego, bajar deuda; y el tercer paso, construir infraestructura”, finalizó.