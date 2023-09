Fabricio Díaz, el muchachito de Liverpool FC, no jugará ni en el Barcelona de España, ni en la Premier League ni nada que se le parezca, pero lo hará en lo que más se le está pareciendo en los últimos tiempos, la Liga de Qatar.

Hace un tiempo entrevistamos al juvenil de la sub 20, quien surgió de Wanderers de La Paz y se curtió en las inferiores del equipo de la Cuchilla de Belvedere. Todavía no había pasado el Mundial sub 20, pero los gurises ya habían sido sensación en el Sudamericano.

El pibito mostró su cara más ingenua cuando nos abrió un apartamento a estrenar al que recién se había mudado con su novia. Habló del sacrificio de sus padres y del sueño de llegar a algún lado. En aquel momento, cuando todavía no eran campeones del mundo, ya se hablaba de que Barcelona lo estaba buscando, pero Fabrizio Díaz seguía hablando de Liverpool.

En cierto momento, Jorge Bava lo corrió de la nómina titular y en el ambiente circuló que no se estaban llevando del todo bien. Por su parte, el equipo funcionaba y se ha mantenido como una de las sensaciones del torneo. El equipo del club presidido por José Luis Palma encontró en Matías Meli y el paraguayo Miguel Samudio los ejes del equipo, y en Fabrizio Díaz y Luciano Rodríguez, las nuevas promesas.

Por la plata baila todo el mundo. El jugador de la selección uruguaya, que también está en el radar de Marcelo Bielsa, viajó con el copete de campeón del mundo para jugar en Al Gharafa del fútbol catarí, tras haber sido objeto de sondeos del Barcelona de España, del Brighton y del Fenerbahçe de Turquía.

La venta del futbolista se eleva a la cifra de seis millones de dólares, lo que convierte a Liverpool en uno de los mejores vendedores de los últimos tiempos. La Liga de Qatar espera la llegada, en las próximas horas, del muchacho de La Paz.