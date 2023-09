Alessandro Fusco (C), de Italia, durante el partido por la Copa Mundial de Rugby Francia 2023. Foto: Nicolas Tucat, AFP

No pudo ser: Uruguay perdió ante Italia y el desafío de ganar dos partidos en un Mundial de rugby parece lejano. Namibia, que este jueves va contra Francia, aparece en el horizonte de Los Teros y es acaso el partido que los uruguayos aspiran a quedarse porque, en el cierre del grupo A, el contrincante será Nueva Zelanda, los All Blacks, que no tendrán su mejor generación de la historia pero están por encima de Los Teros.

Entre lo que ha sido y lo que vendrá, es muy probable que la selección celeste no pueda clasificarse al Mundial 2027, porque para eso deberá ser tercero y, con dos derrotas, no sólo debería imponerse a Namibia y Nueva Zelanda, sino que dependería de otros resultados.

A las 16.00 de nuestros relojes, este jueves Francia y Namibia cerrarán la tercera fecha de la serie. Es claro el favoritismo galo y no tendrá problemas en alcanzar su tercera victoria consecutiva: vencieron a los All Blacks (27-13) en el debut y después le ganaron a Uruguay (27-12). Los franceses definirán el primer lugar del grupo con Italia cuando se enfrenten el 6 de octubre. Un día antes, Los Teros chocarán con Nueva Zelanda.

Mucho mundial

El viernes jugará Argentina. Los Pumas no empezaron bien la copa y cayeron en el debut frente a Inglaterra, y ahora van por levantar su juego para ganar y recuperar las chances de clasificar a la siguiente fase. La cita de los albicelestes es a las 12.45 de nuestros relojes ante Samoa. Los Pumas, además de los samoanos, tendrán que jugar ante Japón –el otro rival directo para clasificar– y Chile –a quien históricamente le han ganado–.

El sábado 23 se intensificará la actividad y dejará de haber un solo juego por día. La jornada sabatina tendrá los cruces entre Georgia y Portugal, Inglaterra y Chile, y Sudáfrica e Irlanda, en lo que parece un partidazo entre dos candidatos al título. El domingo, por su parte, habrá dos partidos: Escocia frente a Tonga y Gales ante Australia, en otro partido para prestarle atención.

Posiciones

Grupo A

Selección Pts PJ PG PE PP TF PE Italia 10 2 2 0 0 12 2 Francia 8 2 2 0 0 5 0 N. Zelanda 5 2 1 0 1 13 1 Uruguay 0 2 0 0 2 2 0 Namibia 0 2 0 0 2 1 0

Grupo B

Selección Pts PJ PG PE PP TF PE Irlanda 10 2 2 0 0 20 2 Sudáfrica 9 2 2 0 0 14 1 Escocia 0 1 0 0 1 0 0 Tonga 0 1 0 0 1 1 0 Rumania 0 2 0 0 2 1 0

Grupo C

Selección Pts PJ PG PE PP TF PE Gales 10 2 2 0 0 8 2 Australia 6 2 1 0 1 6 2 Fiyi 6 2 1 0 1 5 2 Georgia 0 1 0 0 1 2 0 Portugal 0 1 0 0 1 1 0

Grupo D