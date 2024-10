Hay ausencias de peso y otros que vuelven, como Federico Valverde, Darwin Núñez y Nahitan Nández.

La selección de Uruguay tendrá doble etapa por Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La primera parada será de visita ante Perú en el Estadio Nacional de Lima el viernes 10 a las 22.30. Para ello, Marcelo Bielsa comenzó a trabajar con un posible equipo titular.

Entre idas y venidas luego de las declaraciones de Luis Suárez sobre el entrenador y el nuevo clima que se habría formado en el equipo, la celeste no puede descuidar su buena posición -se ubica tercera- y salir a buscar puntos que dejó en la pasada actividad: fueron dos empates, ante Paraguay en el Centenario y con Venezuela en Maturín.

La zaga sigue siendo el lugar para recauchutar la zona. Allí el entrenador no contará con José María Giménez ni Mathías Olivera, a quienes les queda un partido de suspensión, y sí podrán estar ante Ecuador días después. Tampoco estará Ronald Araújo, que se viene recuperando de una dura lesión muscular, así como Matías Viña, que presenta una lesión de rodilla, y Sebastián Cáceres, que sufrió un desgarro en el partido ante Venezuela. Aún no se saben las razones por las que no está Lucas Olaza, que fue quien jugó en los últimos dos partidos. Hay un solo lateral izquierdo entre los 29 futbolistas: Marcelo Saracchi.

La buena carta que vuelve a barajar Bielsa es la del enérgico lateral derecho Nahitan Nández, que volverá a estar por ese carril tras cumplir pena por acumulación de amarillas. El lateral izquierdo todo indica que lo ocupará Saracchi, el sanducero que se desempeña en Boca Juniors, o, de lo contrario, si finalmente juega con tres centrales -como es la primera sospecha de acuerdo a la práctica de este martes-, lo podría hacer Maximiliano Araújo, que hace años en Wanderers debutó en esa posición.

Los centrales naturales para el partido en Lima son Santiago Bueno y Santiago Mouriño, que surgió en las juveniles de Nacional, se consolidó en Racing y partió al fútbol español al Atlético de Madrid, que primero lo cedió a Zaragoza y esta temporada juega para el club vasco Alavés.

José Luis Pumita Rodríguez saca algún cuerpo de ventaja para jugar de central ya que fue parte del inicio del ciclo de Bielsa como entrenador. En el segundo partido amistoso ante Cuba, en el Centenario, el lateral del Vasco da Gama pasó a la zona central defensiva por la lesión de Mauricio Lemos. La apreciación del entrenador en aquella oportunidad fue convincente: “Me gustó la actuación de Rodríguez, creo que estuvo explosivo, seguro, decente defensivamente”.

Aun así, Bielsa paró también una posible línea de tres en defensa, con la sorpresiva integración de Manuel Ugarte acompañado de Guillermo Varela y Santiago Bueno. Los carrileros en tal caso serían Nández y Maxi Araújo.

El mediocampo gozará con el regreso de la figura de Federico Valverde, que viene de anotar en la victoria de Real Madrid ante Villarreal por la Liga de España. Estará acompañado por el cinco tradicional, Manual Ugarte -si no va a la zaga-, y como socio generador a Nicolás de la Cruz o Giorgian de Arrascaeta, ambos en busca de recuperar nivel tras la eliminación de Flamengo en la Libertadores.

Los puntas están cantados. Está la vuelta de Darwin Núñez como referencia de área necesaria para la celeste, tras el fallo provisorio del TAS de bajarle la suspensión de partidos. Lo acompañarán los extremos Facundo Pellistri por derecha y Araújo por zurda, si no juega con tres en el fondo.

La particularidad pasa por el lado derecho. En ese lateral, además de Nández, que va de arranque, tiene a José Luis Rodríguez -que podría ir de central esta vez- y a Guillermo Varela. A este superávit se le opone la carencia por el izquierdo, donde no tiene variantes naturales, salvo Saracchi, que iría de entrada.

Los nombres más frescos en esta convocatoria son los jugadores locales Lucas Sanabria, de Nacional, Joaquín Lavega, de River Plate, y el otro del Prado para Wanderers, Pablo Suárez, que debutó en la red en el último encuentro bohemio ante Boston River.

Facundo Bernal, de Fluminense y pasado violeta, más Marco Oroná, de la Universidad de Chile y con pasado en Sportivo Barracas de Dolores, y Matías Abaldo, quien fue campeón del mundo sub 20, son otros que darán sus primeros trotes celestes.

La delegación parte hacia Lima el jueves por la tarde.

El otro lado del fútbol

Se han despertado variadas voces luego de las declaraciones públicas de Luis Suárez sobre Bielsa y el nuevo clima dentro del plantel y el Complejo Celeste. Las preguntas han llegado en pleno momento competitivo y ello dejó en lugares distintos a los jugadores al aterrizar al aeropuerto. También sin llegar por aquí habló desde Brasil Agustín Canobbio.

La referente voz de José María Giménez no faltó. El zaguero del Atlético de Madrid sentenció al bajar del avión: “Hubo cosas que no nos sentimos cómodos, pero estamos con el entrenador al 100%”.

En esa línea optimista sobre lo sucedido agregó que “se habló, seguro se vuelva a hablar y lo hablaremos puertas adentro, y todos aportando lo que sea lo mejor posible”.

“Pasó esto, que probablemente muchos pueden pensar que fue un caos. Yo veo una oportunidad de poder solucionar y buscar algo que es estar en armonía, felices y todo bien, porque es lo más lindo que hay vestir a la selección uruguaya”, continuó.

Sobre cómo lidiar con ese clima tenso, añadió que “es una oportunidad de crecer como grupo, que podamos afianzarnos todos: jugadores, cuerpo técnico y directivos”. “Parece que está todo mal y es todo un caos, pero yo no lo veo así”, cerró.