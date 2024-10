Festejo de Goes, el 18 de octubre.

El misionero hizo festejar al barrio tras ganarle nuevamente a Capitol; este domingo Unión Atlética le ganó la serie a Stockolmo.

Tras poner la serie semifinal frente a Capitol en un global de 3-0, el equipo del barrio Goes logró el primer ascenso y, al mismo tiempo, el pase a la final de la Liga de Ascenso, en la que peleará por el título.

La cancha explotó en la Plaza de las Misiones y sobre la entrada por la calle Ramón del Valle Inclán no cabía un alma. La popular hinchada del misionero hizo los mandados y pobló la cancha para apoyar a su equipo.

Justin Strings, de Goes. Foto: Martín Varela Umpiérrez

El viejo Goes se impuso 99-72 y no estuvo en ningún momento abajo en el tanteador. Fue un 10-2 inicial que se transformó en un 18-13 para el primer descanso. 48-37 se fueron al segundo descanso, con la figura de Justin Strings como goleador de la noche y el ingreso de Sebastián Sosa, que no sólo aportó diez tantos más desde el banco de suplentes, sino que le dio solidez al equipo, que ya palpitaba la final y el tan ansiado ascenso.

A los cuatro minutos del tercer descanso, con triples consecutivos de Manuel Mayora y Cristian Pereira, la diferencia se estiró a 20 puntos y comenzó a ser definitiva. Más allá del buen rendimiento en la visita de Juan Andrés Galletto, Goes fue superior en todo momento. La diferencia se fue estirando hasta llegar a 33 puntos de diferencia. Finalmente, se fueron al último descanso, que devino en el último cuarto, con un tanteador de 80-54.

Manuel Mayora, de Goes y Miguel Barriola, de Capitol. Foto: Martín Varela Umpiérrez

De la mano de Juan Andrés Galletto, el equipo del Prado de Montevideo levantó su performance y se puso a 14 puntos, pero fue amplísima la diferencia más allá del resultado final.

El estadounidense de Goes Justin Strings fue figura en los locales, dirigidos por Gustavo Reig. Se anotó finalmente 24 tantos y 18 rebotes y es uno de los mejores jugadores de la divisional. Se le sumaron 22 tantos de Mayora y 16 de Cristian Pereira.

Foto: Martín Varela Umpiérrez

Los mejores en el equipo de Capitol fueron el propio Galletto, que aportó 26, y Martín Aguilera, con 15 tantos.

Goes cumplió con el objetivo de ascender que se había planteado. Terminó tercero en la fase regular, con 17 triunfos y 11 derrotas, y en los playoffs ganó los cinco partidos que disputó (dos ante Tabaré y tres frente a Capitol).

Foto: Martín Varela Umpiérrez

Además, se clasificó para la final y espera rival entre Stockolmo o Unión Atlética. El equipo del Prado está 2-1 arriba. La final será a partido único para definir el título.

Volvió Unión Atlética

El azulgrana subió al derrotar a Stockolmo por 92-60 y liquidó la serie 3-2. El quinto partido se dio en un marco particular, ya que el equipo del Prado no contó con su entrenador, Gonzalo Fernández, ni con sus dos fichas más importantes: Facundo Terra y el argentino Lucio Castellani. Tampoco jugó Mateo Mac Mullen, otro titular. Todos tenían compromisos previamente asumidos, algunos viajaron con Defensor Sporting a disputar la Liga Sudamericana y el extranjero tenía contrato firmado en su país. Esto no le quita méritos a Unión Atlética, que hizo un año bárbaro, pero siempre tuvo que remar de atrás por quita de puntos. Arrancó el año con -2 y le quitaron cuatro más por incidentes de su parcialidad ante Sayago. El equipo, en cancha, fue de los mejores del torneo, se sobrepuso a todo y terminó logrando el objetivo.

En la noche señalada se quebró el partido en el segundo cuarto, con la integración que tuvo Stockolmo sólo aguantó un chico. El primero fue 21-19 para el azulgrana, desde ahí fue todo de la Unión Atlética, que con un descollante Sebastián Álvarez se fue al descanso largo 18 arriba.

El segundo tiempo fue de disfrute para la parcialidad de Unión Atlética, que jugará la Liga Uruguaya en 2025-2026, luego de descender el 21 de febrero de 2017. Álvarez con 29 puntos, Kingsley Okanu con 19 y Agustín Cabillón con 11 fueron las figuras del ganador.