Los que quieran seguir a Defensor irán a la puerta 3 de la tribuna América ya pagarán 100 pesos los socios y 250 las generales, mientras que los de Nacional tienen la opción de Colombes a 100 y 250 pesos, respectivamente, la Olímpica a 250 y 400, o la tribuna América en la puerta 24 a 350 y 500.

El partido será televisado por VTV Plus y ESPN en Disney Plus, no tendrá alargue y si en los 90 minutos quedan empatados se definirá por penales de acuerdo con el sistema FIFA.

Los jueces serán Hernán Heras, Matías Muniz y Alberto Píriz, y habrá VAR.