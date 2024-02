Este lunes inició el juicio oral en la Audiencia de Barcelona por el caso de Dani Alves, acusado de violar a una mujer el 31 de enero de 2022, en la discoteca Sutton de Barcelona. Para esta primera instancia fueron citados seis testigos -de los 28 que hay en total- y el acusado. El martes será el día de las pruebas testificales para las que están citados 22 testigos, mientras que el miércoles se analizarán las pruebas periciales. Un total de 270 periodistas pudieron presenciar el comienzo del juicio.

La primera en declarar fue la prima de la denunciante, quien habló sobre la salud de la misma: “Se tiene que medicar, no duerme. Ha empezado a tomar antidepresivos. No tomaba ni un paracetamol antes para una migraña. No trabaja y para ella su trabajo es lo que más le gusta. Apenas sale de casa. Lloramos día sí, día... No sé, está mal”, sostuvo.

El exfutbolista, que cambió su relato de los hechos desde que ocurrieron -pasó de negar que conocía a la víctima a afirmar que sí hubo un relaciones sexuales, algo que se comprobó con las pruebas de ADN-, está en prisión preventiva porque se le negó su libertad condicional en reiteradas ocasiones debido al elevado riesgo de fuga que presenta su caso: Brasil no tiene acuerdo de extradición y él cuenta con recursos económicos elevados.

Según el medio La Vanguardia, la defensa de Alves propuso el reconocimiento de los hechos así como el pago de una cantidad muy superior a los 150.000 euros que pide la jueza de instrucción como indemnización, pero la denunciante lo rechazó, por lo que el juicio seguirá adelante.

La abogada de la víctima, Inés Guardiola, habló hace un tiempo sobre la relevancia que está teniendo el caso: “Independientemente de cómo acabe el caso, para mí ya es un caso ejemplar por cómo empezó. Hay algunas figuras públicas que creen que están por encima del bien y del mal, que piensan que nadie creería jamás a una chica como mi cliente. Hay muchas mujeres que no denuncian cuando se trata de una figura pública por la dificultad a nivel emocional y judicial. Pero yo creo que en este caso, como sea que termine -espero que termine con una condena-, la prisión sin fianza ya es ejemplar”, sostuvo.

El martes continuará el juicio con la declaración del resto de los testigos y el miércoles se tomarán las conclusiones pertinentes.