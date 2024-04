El presidente Luis Lacalle Pou se encuentra en visita oficial en Paraguay, y en su agenda estuvo la participación en un nuevo congreso de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol), que incluyó la primera firma de actas del Mundial 2030, que tendrá sus primeros partidos organizados por Uruguay, Argentina y Paraguay.

Lacalle Pou dijo que el Mundial de fútbol incluye “lateralmente” a los gobernantes: “Nosotros hoy somos invitados a una celebración, una fiesta importantísima. Como el fútbol excede a la pelota, los jugadores, los hinchas, los dirigentes, en esta fiesta que se ha convertido el Mundial, es una obligación no legal al gobernante, es una obligación moral la de ayudar, colaborar y emprender en lo que se pueda, y por eso estamos acá”.

El mandatario uruguayo reflexionó sobre lo intrépidos que fueron quienes organizaron el Mundial de 1930 en Uruguay y estimó que 100 años después del Mundial 2030 recordarán de la misma forma la decisión de haber celebrado el centenario nuevamente en América del Sur.

Para Lacalle Pou no se está organizando este Mundial pensando “en términos económicos”. “Como todo en la vida, en una familia, en un club de fútbol, en un país, las raíces, que no se ven, siempre son importantes; si no hay raíces, no hay ramas, no hay frutos, y yo creo que esta actitud disruptiva de la FIFA apela a seguir cementando las raíces. Dentro de 100 años alguien va a decir: ‘estos locos que cambiaron la pisada y que no se basaron simplemente en la inversión económica que había que hacer, sino que se basaron de nuevo en la razón de existir de esta pelota, de los jugadores, de los hinchas’”, sostuvo.

A su turno, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró estar muy emocionado por poder hablar de un Mundial 2030 que se juegue en América del Sur. “El Mundial 2030 va a ser algo especial, va a ser algo único, va a ser el Mundial del Centenario, va a ser el Mundial que verdaderamente una al mundo”, opinó.

“Cuando empezamos a hablar de 2030 era claro para mí que teníamos que pensar algo especial, porque teníamos que recordar la historia, casi la leyenda del fútbol: se construyó un estadio en nueve meses en Montevideo, el estadio Centenario, algo teníamos que hacer”, recordó Infantino.

Resaltó que “por supuesto que el primer partido de este Mundial se va a celebrar en el estadio donde se jugó y se celebró la primera final, en el estadio Centenario en Montevideo. Un lugar histórico, pero sobre todo lo que tenemos que hacer a partir de ahora es pensar eventos para celebrar los 100 años de los mundiales, para celebrar a esos señores que organizaron el primer Mundial y nos dieron 100 años de emociones”.

