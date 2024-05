El de este martes a las 19.00 en el Campeón del Siglo será un partido trascendental para Peñarol, pero no sólo porque tiene enfrente a Atlético Mineiro después de haber jugado y perdido en un recordado partido en Belo Horizonte cuando cayó 3-2 pero tuvo una gran remontada, sino porque estos dos últimos encuentros de los carboneros, ante el galo ya clasificado y el de la última semana de mayo ante Rosario Central, también en el Campeón del Siglo, serán determinantes para ubicar a los aurinegros en el futuro de las competiciones de Conmebol en 2024.

Con dos buenos resultados, una victoria y un empate, los aurinegros seguirán en la Libertadores, pero con una derrota en uno de los dos encuentros, dependiendo de Rosario Central, pueden pasar a los playoffs de la Sudamericana. Parece casi imposible que quede fuera de todo, aun si suma dos caídas de aquí al final de la serie (ver tabla).

Equipo tocado

Diego Aguirre esta vez no podrá poner un equipo parecido a aquel que tuvo la gran remontada en el segundo tiempo en el estadio mineiro, que, a pesar de la derrota, dejó buenas sensaciones en cuanto a potencialidad.

De aquel partido no tiene ni podrá tener a Guillermo de Amores, a Javier Méndez, a Javier Cangrejo Cabrera y Camilo Mayada, los dos primeros con lesiones que llevarán un tiempo, principalmente De Amores, que no volverá a jugar hasta el segundo semestre; y Cabrera y Mayada, que están en recuperación y no prontos para volver. Tampoco estará el zaguero Martín Gianoli, quien ante Wanderers tuvo un choque de cabezas que lo sacó de juego y de la cancha por una semana.

Tuvo la vuelta de Washington Aguerre al arco y la titularidad de Leo Coelho, así como la seguridad de que Gastón Ramírez, por capacidad y clase, es un fijo absoluto desde que dejó atrás la lesión, y ahora juega desde el arranque —en Belo Horizonte jugó en el segundo tiempo—, y que hay otros futbolistas que repiten titularidades todas las semanas como Guzmán Rodríguez y Maxi Olivera en defensa, Damián García como eje central, Eduardo Darias por uno de los lados, Leo Fernández, Leo Sequeira y Maxi Silvera. Habrá que ver quién va de lateral derecho, si el ecuatoriano Byron Castillo o el pedrense Pedro Milans, y si decide resignar a uno de los delanteros para colocar por banda izquierda al argentino Diego Sosa.

Mucho respeto

El Mineiro llega con la posibilidad de asegurar el primer puesto y quedar en la fila de los que definirán en casa y ante un segundo en octavos de final, y el goleador Hulk habló de aquel partido, de este partido y de lo que representa Peñarol: “Sabíamos lo importante que era ese partido. Íbamos 3-0 y pudimos hacer el cuarto o quinto. Eso demuestra la grandeza de Peñarol y de la Libertadores, que no hay partidos fáciles. Tuvimos la oportunidad de liquidar el partido, no la supimos aprovechar y terminamos sufriendo para conseguir la victoria. Fue una alerta y un aprendizaje. Es un rival que genera mucho respeto”, dijo el zurdo.

Mineiro, que como se sabe es dirigido por el argentino Gabriel Milito —quien no está dando titularidad continua al uruguayo Mauricio Lemos— seguramente alineará con Everson; Renzo Saravia, Rodrigo Battaglia, Bruno Fuchs; Gustavo Scarpa, Otávio, Alan Franco, Guilherme Arana; Paulinho, Matías Zaracho y Hulk.

Para el partido televisado por ESPN y Star+, que comenzará a las 19.00, sólo quedan unas pocas entradas de la Güelfi a 370 pesos o en la Henderson a 800 pesos. También hay, para torcedores de Mineiro, a 1.400 pesos. En todos los casos se compran por Tickantel.

Posiciones