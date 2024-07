Marcelo Bielsa y Maximiliano Araújo durante una conferencia de prensa, ayer, en el estadio Bank of America, en Charlotte, Carolina del Norte. Foto: Jared C. Tilton, Getty Images, AFP

Sobre las 20.00 del martes, horario de nuestro país, el equipo de Marcelo Bielsa realizará su último entrenamiento previo al partido ante los cafeteros. La semifinal de la Copa América entre uruguayos y colombianos se jugará a las 21.00 en el Bank of America Stadium de Charlotte. Previo al último entrenamiento, Maximiliano Araújo y Bielsa estuvieron en conferencia de prensa, y el argentino deleitó a todos y todas con sus respuestas.

El entrenador rosarino confirmó, por un lado, que las únicas bajas serán Ronald Araújo, por lesión, y Nahitan Nández, por suspensión, pero aclaró: “No he resuelto el sustituto de Nández”. Al mismo tiempo, se refirió al duro rival que dirige Néstor Lorenzo. Dijo que Colombia “es un rival de entidad que arrastra una racha de resultados positiva”, y que tiene “conocimiento entre el plantel y el entrenador”. Además, sostuvo que el equipo colombiano “tiene individualidades y un sistema de juego consolidado porque arrastra tiempo de trabajo”.

En cuanto a la propuesta propia de la selección celeste, Bielsa dijo que “los partidos cuando se analizan previamente se imaginan en función de lo que los equipos han demostrado que son capaces de hacer. Cuando jugamos contra Brasil nuestra idea era la de siempre, jugar en campo rival, evitar que ellos tengan la pelota y atacar, pero es imposible que Brasil piense los partidos de otro modo que no sea el de ser protagonista”. Concluyó que “ni Uruguay ni Brasil cambiaron su estilo, fue un partido muy competido y a cada jugador le costó muchísimo mostrar sus virtudes creativas”.

En referencia específica a James Rodríguez, el astro colombiano, Bielsa comentó que “las virtudes de los jugadores se activan, fundamentalmente, a partir de las emociones. Cuanto más está comprometido un jugador con el partido, más posibilidades tiene de poder mostrar sus virtudes. El tipo de partido convoca a los jugadores a mostrar un porcentaje alto de lo que son capaces de hacer”.

Las joyas de Marcelo

El entrenador celeste tiene un repertorio de frases y dichos que han dado para escribir hasta libros; su carisma y conocimiento del juego han sido alabados y estudiados. Esa especie de mitología alrededor de Bielsa también está cargada de simpatía, y además se nutre cada día, cada vez que habla.

Un periodista chileno le dijo al entrenador que una encuesta realizada en el país trasandino dejó ver un resultado que indicaba que el 75% de la población quiere que Uruguay gane la Copa América. Bielsa entendió que estaba hablando de la población de Uruguay, y le contestó: “Usted dice que el 75%... ¿de dónde?”. Cuando le explicó que era de Chile, el rosarino contestó: “Ahh, de Chile, yo creí que me decía de Uruguay”. Y continuó: “Que dentro de los cuatro elijan a Uruguay, siempre es una posición y un sentimiento que agradecemos, particularmente yo, que siempre he recibido de Chile más de lo que debería ser”. Y se explicó: “Disculpe la confusión, creí que me decía que era en Uruguay el 75%. Yo ya le estaba por decir que ese 25 es mucho en contra. Por eso dudé en cómo elaborar la respuesta”.

Luego, ante una pregunta de un periodista colombiano que fue dirigida a ambos y partía de un desglose demasiado específico sobre el juego, Bielsa contestó con simpatía que “hay que ser entrenador para contestar esta pregunta. A mí no se me ocurre qué decir, me imagino a usted”. Luego continuó respondiendo con la lucidez que lo caracteriza: “Si defendemos con 40 metros a nuestras espaldas, [Luis] Díaz se va a relamer, pero si defendemos todo el partido frente a nuestra área también le gusta. Los partidos uno los imagina atacando y evitando que el rival ataque”.

Para finalizar la conferencia, el rosarino fue consultado por Maxi Araújo, a quien tenía a un lado, y contestó en forma irónica: “Es un jugador vulgar que ha llegado adonde está producto de la suerte. No creo que pase de ahí. Yo no lo vi, me lo recomendaron”. Después, lo definió con categoría: “Me gustan los extremos que desbordan, que juegan del vértice del área rival a la propia, que consiguen tirar muchos centros, y Maxi hace todo eso”.