En la Copa América que se está disputando en Estados Unidos, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) distribuirá 72 millones de dólares en premios entre los 16 participantes. Cada selección registrada en la primera fase del certamen recibió una cuota fija de dos millones de dólares. Esa cifra va en aumento a medida que se avanza deportivamente en el torneo.

Uruguay, por alcanzar las semifinales que disputó con Colombia, se aseguró cuatro millones de dólares más (lleva seis en total). En el caso de vencer este sábado a Canadá y conseguir el tercer puesto de la competencia, sumará un millón más, como si fueran porotos del truco. Quien se quede en el cuarto puesto tras perder el partido definitorio, quedará en seis millones, que son los que tiene Uruguay hoy en día, mientras que el tercero –lo dicho– alcanzará los siete millones, el vicecampeón, nueve, y quien levante la copa, 18 millones de dólares.

Ignacio Alonso: “el golpe es tremendo”, porque “queríamos ganar” la Copa América

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), se manifestó en La quinta tribuna, el programa de AUF TV, sobre el expediente disciplinario que abrió la Conmebol y que involucra a 11 futbolistas uruguayos y un directivo, pero que no impide que dichos profesionales jueguen mañana en el partido contra Canadá. Guillermo Varela, que fue expulsado tras el tiempo reglamentario por la primera trifulca entre jugadores en el medio de la cancha, no figura en el expediente, pero tampoco podrá jugar en el partido por el tercer puesto.

El presidente de la AUF señaló: “Entendemos que aquí hay un contexto que se tiene que tomar en cuenta, que indudablemente influyó en la conducta de los jugadores y no se puede pasar por alto. También hay antecedentes similares durante competencias sudamericanas, como lo sucedido en la Eliminatoria en el partido entre Brasil y Argentina [en Maracaná]”. “Ante esas situaciones, nos inclinamos por preparar una defensa que, en mi opinión, debería dar buen resultado. Tenemos una batería de profesionales para estudiar la situación”, agregó Alonso, que designó en su equipo a Gastón Tealdi, el exdirectivo de Peñarol y de la AUF, para defender a los jugadores ante el órgano rector de la competencia.

“Ellos defendieron a la gente que quieren y, además, no estaban solos en esa situación, sino que también a parte del staff le pasó lo mismo. Repito: no es una situación que esté dentro de lo que son las normas del torneo, pero tiene un contexto y explicación que es más que un atenuante”, dijo Alonso al programa de AUF TV. Y prosiguió “Si uno mira el camino largo, la clasificatoria continental y se proyecta junio de 2026, este torneo significó para Uruguay tiempo de oro, porque la selección estuvo un mes conviviendo, trabajando, tomando posición y ejecutando las ideas del entrenador. Incluso ayer [por el miércoles], en la derrota, entiendo que se tuvo el dominio del partido, con situaciones claras que podrían haber cambiado el resultado. Colombia no se sintió cómoda en gran parte del partido, y para muchos es el gran candidato al título por su desempeño”.

De alguna manera, Alonso confirmó la continuidad de Marcelo Bielsa al frente de la selección uruguaya de cara a las Eliminatorias para el próximo Mundial, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá. “Es un buen antecedente para seguir peleando por asegurar la clasificación lo antes posible y en el Mundial tratar de hacer el mejor papel alcanzable”, dijo Alonso, que concluyó: “Esa es la convicción que tienen nuestros jugadores y cuerpo técnico. Esto, dentro del panorama del dolor, indescriptible, ineludible e inevitable, es algo que podemos destacar a estas pocas horas que han pasado después de la dura derrota”.

Finalmente, confesó que “el golpe es tremendo, porque nos saca del objetivo de ganar la Copa que nos habíamos marcado”. “Mentiría si dijera que hay alguien dentro del equipo de trabajo que no tuviera esa meta. Queríamos ganarla y a eso vinimos”, afirmó.