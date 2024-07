“Con una mezcla enorme de emociones y después de 27 años como jugador profesional, decidí dejar de jugar. Jamás imaginé que el basket me podía dar todo lo que me dio y por eso estoy feliz e infinitamente agradecido. Me quedan en el recuerdo infinitas noches mágicas”, inició el histórico escolta Leandro García Morales, que se consagró cinco veces campeón de la Liga Uruguaya en 2009, 2013, 2016, 2017 y 2020.

“Empieza un nuevo desafío para mí. Me hace mucha ilusión esta próxima etapa en mi vida, para la cual me vengo preparando desde hace ya un tiempo. A todos los que de alguna manera fueron parte de mi carrera y a los dioses del basket, ¡muchísimas gracias!”, escribió en su cuenta de Instagram.

García Morales, que acaba de cumplir 44 años (nació el 27 de junio de 1980), empezó en formativas en Biguá de donde saltó al básquetbol escolar y universitario de los Estados Unidos, en donde participó en baloncesto escolar y universitario jugando para Lynn, Miami Dade College y Texas A&M.

Fue cinco veces campeón de la Liga Uruguay de Básquetbol y lo hizo con tres clubes diferentes, primero con Biguá, después con Aguada, dos veces seguidas con Hebraica, y su último título fue de nuevo con los aguateros. La primera vez fue en la temporada 2008-2009 con Biguá, en las 2012-2013 y 2020-2021 con Aguada, y en las 2015-2016 y 2016-2017 con Hebraica y Macabi. Con Biguá además fue campeón Sudamericano en 2008.

En la selección uruguaya fue por muchísimos años escolta y goleador. Se puso la celeste mayor antes de cumplir los 20 años en el 2000 -había jugado anteriormente en formativas- y la vistió hasta 2015 cuando anunció su retiro.

García Morales, uno de los mejores basquetbolistas de lo que va de este siglo, fue figura en cada equipo que defendió y en la selección uruguaya formó parte de una generación que acarició logros importantes y que además obtuvo el bronce panamericano en Río 2007.

2005 Viola Reggio Calabria Italia) 2006 Casale juvenil (Italia) 2006–2007 Echague (Argentina) 2006–2009 Biguá 2008–2012 Cocodrilos de Caracas 2009 Saba Más (iràn) 2009–2011 Halcones UV Xalapa (México) 2011–2012 Biguá 2012 San Martín de Corrientes 2012–2014 Aguada 2014–2015 Capitanes de Arecibo (Puerto Rico) 2015 Aguada 2015–2018 Hebraica y Macabi 2018–2019 Instituto de Córdoba 2019–2022 Aguada 2022 Larre Borges 2023-2024 Biguá

.