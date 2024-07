Todos y todas lo sabemos, pero igual hay que informarlo: en la noche del miércoles a las 21.00 de Uruguay, a las 20.00 de Charlotte, Carolina del Norte, en el celeste estadio Bank of América con capacidad para 74.000 personas, Uruguay y Colombia decidirán el segundo finalista de la Copa América 2024. Como sucede en todos los encuentros definitorios de esta edición del torneo continental, el partido se define en los 90’ o en los penales.

Uruguay tuvo apenas un par de entrenamientos en Charlotte, y allí se habrá preparado el equipo que saldrá al campo de juego, pero que desconocemos porque no se hizo oficial, y porque además en la conferencia de prensa realizada en el estadio donde se jugará el partido, Marcelo Bielsa respondió explícitamente acerca del lateral derecho cuando le preguntaron si podía jugar Agustín Canobbio por allí, y el técnico rosarino dijo que aún no tenía resuelto qué haría con quien ocupase esa posición.

Cambio táctico de Bielsa y de jugadores

Tras el entrenamiento del martes, se filtró que el entrenador no sólo hará cambios de jugadores sino de esquema táctico, algo que no es inusual en Bielsa, pero que, sin embargo, con Uruguay no lo hace seguido.

Entonces es posible que Uruguay juegue con tres zagueros en el fondo: delante de Sergio Rochet estarían José María Giménez por derecha y Mathías Olivera por izquierda, quedando como líbero Sebastián Cáceres -el back escoba fue invento de José Nasazzi hace 100 años-; Federico Valverde, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur -que junto a Josema y Cáceres son las novedades como titulares- y Nicolás de la Cruz formarían la media cancha; con Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo más adelantados.

Tiene cierta lógica un posicionamiento así si pensamos en ideas expuestas repetidamente en marco teórico por Bielsa, que entiende que a un planteo rival de 4-3-1-2 -como parecería pararse Colombia si repite lo que ha hecho hasta ahora- se le empareja con un 3-3-1-3, afirmando que en los partidos grandes los técnicos empalman.

Respecto de los rumores sobre la alineación de Uruguay ante Colombia: hay evidencia directa de que Bielsa empareja el 4-3-1-2 rival con 3-3-1-3 y no con 3-4-3 en línea. “En los partidos grandes, los entrenadores empalman”, ha dicho en charlas. Clave presión y persecuciones. pic.twitter.com/lKTDgboQFV — Santiago Castro (@santicahe) July 9, 2024

El martes la celeste entrenó en dos tandas, razón por la cual los periodistas presentes allí no pudieron engarzar su observación de 15 minutos en el campo de entrenamiento con una posible oncena testigo que permitiera afirmar que ese será el equipo que aparezca como titular.

Otra de las alternativas que se habían filtrado planteaban la posibilidad de que Canobbio jugara por el lateral derecho, cosa que le preguntaron a Bielsa. Tal como manifestamos el lunes, una cosa es un cambio directo en medio de un partido con alternativas particulares que se van sucediendo, y otra es pensar un partido y su estrategia antes de jugarlo, y a partir de allí decidir o determinar.

Colombia y James Rodríguez

Colombia ha realizado un campeonato interesantísimo. Ha conseguido el mismo récord de Uruguay con tres triunfos y un empate -en ambos casos el empate fue con Brasil- y viene de una gran goleada en cuartos de final ante Panamá por 5-0.

James Rodríguez ha sido el eje y la figura descollante del equipo, que ha ganado bien superando a los rivales, sin que ello signifique que no haya tenido falencias o que haya pasado mal en algunos momentos, como en el partido inicial cuando Paraguay se le puso 2-1 o contra Brasil, cuando sufrió en el primer tiempo y al final del partido.

El técnico Néstor Lorenzo tampoco confirmó su oncena, que se presume sea la misma que empezó contra Brasil -ante Panamá no estuvo Jefferson Lerma suspendido- y en la conferencia de prensa habló de Uruguay, emparentándolo con el partido de octubre del año pasado, cuando por Eliminatorias empataron 2-2 en Barranquilla: “El equipo ha evolucionado desde lo emocional y la confianza con el juego de Eliminatorias. Sin duda que este Uruguay no es el mismo”, dijo el DT.

El posible equipo colombiano alinearía a Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias; James Rodríguez; Jhon Córdoba y Luis Díaz.