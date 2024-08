El técnico de Peñarol dijo que tiene el equipo confirmado.

Un día después de su colega y rival del domingo, el técnico de Nacional, Martín Lasarte, Diego Aguirre, técnico de Peñarol, declaró a la prensa antes del clásico que definirá el Torneo Intermedio, en la final que se jugará en el estadio Centenario a las 15.00, con entradas agotadas.

El entrenador carbonero reveló que tiene el equipo que saldrá al campo y que no lo va a decir hasta el domingo, pero que no habrá muchas variantes: “Tengo el equipo confirmadísimo, pero no lo voy a dar. Habrá pocos cambios, así que bueno, hay que tratar de hacer un buen partido; siempre es importante jugar un clásico, es una final, una definición, y hay que enfrentarla como tal”, dijo Aguirre.

¿Cuál será el “confirmadísimo” equipo de Peñarol?

A las seguras ausencias de Eduardo Darias y Leonardo Sequeira se agregó en los últimos días la lesión de Ignacio Sosa, que se esperaba que conformara la mediacancha aurinegra ante Nacional tras la suspensión por quinta amarilla de Gastón Ramírez. Darias y Sequeira seguro van a estar para la Copa Libertadores, indicó Aguirre.

Agregó que Nacho Sosa sintió este jueves “una molestia por la cual no va a estar para este partido. Después hay que ver cómo evoluciona, son situaciones que pasan y tenemos que convivir, lo hemos hecho todo el año y las hemos superado. Estamos haciendo una gran temporada, es parte de la dinámica y de las cosas que suceden. Tuvimos algunas bajas, los planes se nos han trastocado un poco, pero es parte de las cosas que pasan. Tenemos un plantel con muy buenas opciones y vamos a hacer el mejor equipo que entendamos para este partido”.

Aguirre también se expresó acerca de los tricolores: “Están en un buen momento y tienen buenos jugadores. Tenemos que tomar todas las precauciones. Si juega con un centrodelantero o dos, cambia. Ya sabremos más cercano al partido. Los dos estamos bien. Nosotros siempre tomamos alguna precaución con los rivales. Ahora, obviamente, que también intentamos hacerlo”.

El clásico y lo que viene después

Aguirre expresó que “hay que tratar de no pensar en lo que viene después; tenemos que concentrarnos en hacer un buen partido, ganar, y después empezará otra historia”.

Diego Aguirre, en la previa del clásico. pic.twitter.com/84OlcKA9WA — PEÑAROL (@OficialCAP) August 2, 2024

El entrenador que llevó a Peñarol a ganar el Apertura y a encabezar con luz la tabla Anual reflexionó sobre el clásico: “Va a ser muy bueno para el que gane. No sé si el equipo que pierda va a estar muy perjudicado. Hay que ver cómo se da el partido, el trámite y las cosas que pasen. Ojalá que salga todo bien y no haya jugadores lastimados. Que gane el mejor. No es una final del Uruguayo, pero se dimensiona mucho más al ser un clásico”.