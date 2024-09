Mientras el ciudadano debutó con victoria, esta semana continúan los cruces por 16º de final de la copa.

El equipo de Pablo Marini debutó en la Copa Uruguay tan conversada en los últimos días. El ciudadano venció a su par de Paso de la Arena 2-0 en el Complejo Rentistas.

Montevideo City Torque lidera el campeonato de la Segunda División Profesional, aunque Juventud de Las Piedras y Plaza Colonia se le acercaron en la tabla de posiciones y están a uno y a dos puntos, respectivamente. Además, Torque disputó con creces la Copa Uruguay edición 2023, que terminó en el correr de este año, aunque perdió en la final con Defensor Sporting. Por otro lado, en la Segunda División consiguió el primer torneo corto del año al ganar el Torneo Competencia, con lo que se aseguró la participación en los playoffs por el tercer ascenso, aunque, a pesar de haber dejado puntos en las últimas fechas, Torque luchará por el ascenso directo.

El equipo de Paso de la Arena, por su parte, había vencido a Melilla SAD en la primera fecha de la Divisional D del fútbol uruguayo. El partido se disputó en el Complejo Rentistas y significó el avance del equipo celeste a octavos de final de la Copa AUF Uruguay, en lo que significó el primer partido de la edición 2024 de la competencia.

Walter Núñez, a los 55 minutos, y el ingresado Esteban Obregón, a los 70, anotaron los goles del equipo ciudadano. City Torque formó con Gabriel Araújo, Eduardo Agüero, Federico Silveira, Julián Pou, Santiago Milano, Tobías Correa, Lucas Duré (Esteban Obregón), Lucas Villalba (Nahuel da Silva), Kevin Altez (Diogo Guzmán), Walter Núñez (Franco Catarozzi) y Lucas Viana. En el equipo de Paso de la Arena, el Bombón Álvaro Meneses puso a Christian Marín, Rodrigo Fernández, Mathías Frugoni, Isaías Toloza, Lautaro Aguete, Matías Appelt, Benjamín Álvarez, Sebastián Barreto, Rodrigo Vidal, Federico Fernández y Sergio Souza.

Montevideo City Torque, además de procurar el ascenso directo de la Segunda División Profesional, se cruzará con Río Negro de San José, que debería haberse enfrentado con Danubio, que no se presentó a la competencia.

Sigue la copa

Para esta semana hay fijados ocho partidos. Por la decisión de no participación hay algunas series que ya tienen ganadores clasificados a octavos: Melo Wanderers (en detrimento de Cerro Largo, que no jugará), Rincón (quedando afuera Progreso) y Villa Española (que pasará porque Wanderers no jugará).

Este martes se jugará el primero de los encuentros de la semana. Será desde las 11.00 en Las Acacias y tendrá a Durazno enfrentando a Uruguay Montevideo.

El miércoles la jornada será intensa: a las 20.00 se medirán San Carlos y Albion en el Campus Municipal de Maldonado; desde las 20.30, Bristol (Mercedes) recibirá a Racing en el estadio Köster; Juanicó, en su estadio, hará lo propio con Boston River, y Deportivo Colonia esperará por Juventud de Las Piedras en el estadio Suppici; a su vez, hasta el domingo el partido entre Litoral (Paysandú) y Plaza Colonia no tenía escenario ni horario confirmado.