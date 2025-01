Ignacio Ruglio salió al cruce tras discrepancias internas por el pase de Marco Oroná. Peñarol continúa buscando un volante, aunque la salida de Damián García está trancada.

Ruglio al cruce: “Aguirre me pidió a Oroná”

El clima interno en Peñarol volvió a tener cruces mediáticos, en este caso por el pase de Marco Oroná, volante uruguayo de 19 años que quedó libre de la Universidad de Chile. Fue citado por la selección mayor como sparring y fue parte del proceso sub 20. La oposición consideró que era una inversión grande para un jugador que es una apuesta; además se manejó que no era un pedido del entrenador Diego Aguirre.

El presidente Ignacio Ruglio posteó un estado de Whatsapp mostrando un claro enojo por la situación: “Aguirre me pidió a Oroná como un proyecto para tenerlo en Peñarol y con muy buenas referencias, incluso de la selección uruguaya, pedidas por el propio Aguirre. Hoy Diego me dijo que en su próxima entrevista va a aclarar que fue pedido por él y que es muy malo para el club este manoseo de nombres de jugadores. Va a ser un año difícil para lidiar con los de afuera y los de adentro que quieren ver mal a Peñarol. A mucha gente no le sirve un Peñarol campeón, ordenado económicamente, con una infraestructura 100% paga y semifinalista de Libertadores. Toca tiempo de pelear adentro y afuera. Vamo arriba los Peña”.

Se acerca Tito Villalba

Héctor Daniel Villalba, extremo derecho de 30 años, está muy cerca de llegar a Peñarol. Nació en Argentina, pero se nacionalizó paraguayo y llegó a jugar por la selección del país guaraní.

Comenzó su carrera en San Lorenzo, luego pasó por Tijuana de México y Atlanta de Estados Unidos. Su último equipo fue Libertad de Paraguay, donde quedó libre a fin de año. En las próximas horas se puede sellar un acuerdo en el que el carbonero viene trabajando hace dos semanas.

Maximiliano Gómez no llegará a Peñarol

Maximiliano Gómez, durante un partido con Uruguay, en el estadio Centenario (archivo, 2019). Foto: Sandro Pereyra

Ruglio fue tajante ante los rumores de una posible llegada de Maximiliano Gómez: “No hablamos ni vamos a hablar”, dijo en el programa radial La mañana del fútbol. Además descartó la posible llegada de Martín Cáceres.

Gómez hace seis meses que no juega. Está radicado en su Paysandú natal donde está disputando un torneo amateur. Semanas atrás se hizo viral un video donde anotó un gol jugando con amigos. Más allá de que varios equipos buscaron al exjugador de la selección uruguaya, la intención del futbolista sería dejar la práctica del fútbol profesional.

Se cayó la chance de Damián García a Emiratos Árabes

Damián García, de Peñarol, tras el gol a Fénix, el 2 de junio, en el estadio Centenario. Foto: Camilo dos Santos

El volante que fue campeón del Mundial sub 20 con Uruguay está entrenando en Peñarol, pero no jugó en los partidos de verano ya que el carbonero busca venderlo en este período de pases. La posibilidad más clara parecía ser el fútbol de Emiratos Árabes Unidos, pero quedó descartada en las últimas horas.

Teniendo en cuenta la expulsión de Rodrigo Pérez en el clásico y el flojo rendimiento del aurinegro en la mitad de la cancha, se analiza que Diego Aguirre pueda colocar a García ante Progreso en el debut del Torneo Apertura el sábado a las 20.00 en el estadio Centenario.

Diego Aguirre: “Es una derrota dura”

Diego Aguirre, el 26 de enero, durante el partido clásico, en el estadio Centenario. Foto: Alessandro Maradei

El entrenador de Peñarol habló en conferencia de prensa luego de perder el segundo clásico del año: “Es una derrota dura, que marca que empezamos mal el año, pero hay que intentar que termine bien. Mi confianza para los jugadores es total, son los mismos que nos dieron un montón de alegrías. Por unos resultados adversos no hay que pensar en cambiar todo”, analizó.

“Obviamente queríamos ganar y no lo conseguimos; más allá de méritos o no, lo que marca la realidad es el resultado. Hay que trabajar rápidamente e intentar comenzar bien el Campeonato Uruguayo. Tenemos que aprender y pensar en lo que viene. Está claro que hay que trabajar y llamarnos a silencio; el tiempo dirá”, proyectó la Fiera.

Aguirre explicó la inclusión de Lucas Hernández como titular: “Un poco más de juego y asociación para mantener el dominio de la pelota. Esa fue la intención, y lo hicimos bastante bien. Después, el resultado lo hace ver todo mal, pero tengo que ver otras cosas; tenemos que aprender y pensar en lo que viene. No queda otra”.

Ruglio: “Calma, laburo y humildad”

El presidente de Peñarol no habló con los medios luego del partido. Como ya es clásico, se expresó a través de estados de Whatsapp, donde escribió: “Calma, laburo y humildad. Todos juntos y laburando mucho. Las buenas ya vienen de nuevo. A masticar bronca y hacernos fuertes juntos. Viva siempre Peñarol”.