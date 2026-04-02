El líder Racing recibe a Juventud de Las Piedras mientras que Peñarol, que está segundo, va con Progreso en el estadio Centenario; ambos partidos son el sábado.

Quedan seis fechas para terminar el Apertura, que tiene como gran premisa la obtención del primer torneo corto para asegurar temprano la clasificación a la definición por el campeonato uruguayo.

Además, muchos equipos luchan en batallas de largo plazo, que se definirán en diciembre, como la tabla Anual, la clasificación a copas internacionales o el descenso. Todo punto suma y cotiza en las necesidades clubistas.

La atención radica de forma capicúa en la jornada sabatina, donde juegan los dos equipos que están en lo más alto de la tabla de posiciones. A las 10.00, Racing recibe a Juventud de Las Piedras en Sayago. El locatario viene del resonante triunfo en el Campeón del Siglo, pero sabe que no puede regalar nada, ya que en el anterior encuentro en casa perdió puntos frente a Progreso. Esteban Ostojich será el árbitro.

Justamente, el equipo de La Teja jugará con Peñarol el sábado, a las 19.00, en el estadio Centenario. El carbonero presenta problemas en la zaga, no contará con Emanuel Gularte ni Nahuel Herrera, que están lesionados, y Mauricio Lemos está sancionado. El elenco de Leonel Rocco solamente perdió uno de los últimos seis cotejos que disputó, pero también ganó en una oportunidad y desde la primera fecha está en zona de descenso. Anahí Fernández impartirá justicia.

Arranca el viernes

Andrés Matonte dará el primer pitazo de la fecha el viernes, a las 17.00, en Florida, donde Boston River, que viene de ganarle a Juventud de Las Piedras, recibe a Wanderers que intentará seguir sumando para escapar de la zona roja. Lindo partido para abrir la fecha.

A las 20.30, Nacional chocará con Central Español en el Gran Parque Central, con Javier Burgos en el arbitraje. El tricolor convirtió tres goles en los dos partidos que dirigió Jorge Bava, mientras que el palermitano viene de ganar tras cinco encuentros de sequía. Son luchas diferentes, pero el encuentro promete.

Recorrida por los barrios

El sábado a las 15.30, en Jardines, Danubio enfrentará a Montevideo City Torque. El franjeado no sumó en las últimas presentaciones y está cerca de la zona roja; de hecho es el equipo peor ubicado de los que se está salvando hasta el momento. El ciudadano está a seis puntos de la cima de la tabla, parece lejana su chance de pelear por el torneo, pero intentará dar batalla esperando que los de arriba pierdan puntos. Arbitrará Hernán Heras.

El domingo propone tres encuentros. Madrugan Albion y Cerro Largo en el Franzini, a las 10.00, con Augusto Olmos como juez principal. El pionero necesita sumar para evitar el descenso, mientras que el arachán viene en racha triunfal con rendimiento elevado en los últimos encuentros disputados, lo que lo hicieron crecer en la tabla tras un mal arranque.

Encuentro de necesitados se dará el sábado a las 15.30 en el Tróccoli con Javier Feres impartiendo justicia. Cerro, que está en zona de descenso y viene de perder un encuentro clave ante Wanderers, jugará contra Defensor Sporting de andar irregular, lo que no le permitió prenderse a la lucha por el torneo Apertura.

La fecha se cierra en el Parque Viera con un muy buen encuentro entre Liverpool y Deportivo Maldonado en el Parque Viera, con Santiago Motta impartiendo justicia, el cotejo va a las 18.30. El negriazul arrastra dos 3-3 de forma consecutiva, mientras que los fernandinos desperdiciaron un penal en la hora para empatar con Central Español y perdieron pie en la lucha por el certamen corto.

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