El actual director técnico de 51 años venía luchando con un cáncer de páncreas.

A los 51 años falleció el exgolero Nicolás Biglianti, quien venía luchando con un cáncer de páncreas que le diagnosticaron en 2024, cuando fue operado en San Pablo y afrontó varios tratamientos para paliar la enfermedad. El ambiente del fútbol colaboró en varias oportunidades para ayudarlo a llevar a cabo distintos tratamientos que fue haciendo durante estos dos años.

Biglianti jugó profesionalmente entre 1997 y 2012, comenzó y terminó en Liverpool; en el medio pasó por Central Español, Fénix, Rampla Juniors, Peñarol, Atenas de San Carlos y Plaza Colonia.

Su etapa en el picapiedra, en el recordado equipo dirigido por Luis Ronco López, fue de las mejores de su carrera, estuvo cerca de ser campeón de un torneo corto, lo que le valió su pasaje al carbonero.

Luego de retirarse como jugador profesional, fue director técnico de Primera División del Club Darling en la Liga Departamental de Canelones. Los clubes por los que pasó y mucha gente del fútbol lo recordaron afectuosamente en redes sociales. En todos los partidos de la décima fecha del Apertura se realizará un minuto de silencio.