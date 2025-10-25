Festejo de Cerro tras ganarle a Peñarol 2 a 0 en el Estadio Monumental Luis Tróccoli por la 13º fecha del Torneo Clausura

Enzo Larrosa e Ignacio Neira fueron los encargados de anotar para la victoria del conjunto villero.

Después de cuatro años, el equipo de Cerro recibió en el Estadio Luis Tróccoli a Peñarol. La última vez que el equipo aurinegro visitó a los cerrenses en el oeste de Montevideo, fue por el torneo Clausura del 2020, el 16 de enero del 2021, en plena pandemia por covid-19, y finalizó en empate 1 a 1.

El panorama para el conjunto que dirige Diego Aguirre no fue muy positivo en la primera parte.

Ignacio Neira, de Cerro, tras convertir el segundo gol de Cerro a Peñarol. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Con una cancha rápida debido a la lluvia intensa que cayó durante la jornada, Peñarol presentó varias imprecisiones en el juego, mientras que a Cerro se lo vio cómodo y dominante por varios momentos.

La primera chance clara fue para Cerro. Matías Ocampo apareció para colocar la pelota al medio y, tras un error en el despeje de Javier Méndez, Santiago Paiva volvió a rematar. Es ahí, cuando el arquero Brian Cortés se quedó con el balón en sus manos y salvó al aurinegro por primera vez en el partido.

Peñarol intentó profundizar en el ataque. Por un pase filtrado de Leo Fernández, la pelota le llegó a los pies de Maxi Silvera, quien envió el balón cruzado hacia el arco, pero el guardameta Renzo Bacchia, con certeza, lo sacó de un manotazo.

Hinchada de Cerro Foto: Rodrigo Viera Amaral

A los 23 minutos de la primera parte, un tiro libre favoreció al local. Ignacio Neira levantó el centro hacia Enzo Larrosa, que estaba solo por un error en la marca de los defensores aurinegros y una mala salida del arquero Cortés. Así, el jugador abrió el marcador para el equipo albiceleste.

A esto, se le sumó el ingreso de Lucas Hernández por Maximiliano Olivera, quien sufrió una dolencia muscular y generó preocupación en el aurinegro. Cabe destacar que Pedro Milans no estuvo en el encuentro por una molestia física, al igual que Leandro Umpiérrez, quien se resintió de su lesión.

Tabaré Silva entrenador de Cerro Foto: Rodrigo Viera Amaral

Para el complemento, Peñarol intentó presionar y jugar con calma para reordenar el partido. Pero, la calma se transformó en un martirio cuando, a los 53 minutos, volvió a cometer una falta sobre el villero.

Nuevamente, la pelota quieta se convirtió en la aliada del conjunto locatario. Ignacio Neira levantó el centro y, con una tardía reacción del arquero Cortés, la pelota se acomodó en la esquina de la red y convirtió el 2 a 0.

Este gol de Neira es el primero en la temporada y el segundo que convierte en primera división. Curiosamente, el primero fue con la camiseta de La Luz, también ante Peñarol, cuando el merengue militaba en la primera división.

Alejo Macelli, de Cerro,Alejo Cruz, de Peñarol Foto: Rodrigo Viera Amaral

Con este triunfo, Cerro quedó con 44 puntos, en la novena posición de la tabla anual, y sueña con meterse en posiciones de Copa Sudamericana, a la espera de las últimas dos fechas del torneo Clausura.

Para la penúltima fecha del torneo Clausura, el conjunto de Cerro oficiará de local en el Estadio Centenario ante Nacional, el próximo sábado 1° de noviembre a las 19.00 horas.

Por su parte, Peñarol tendrá la final de la Copa AUF Uruguay ante Plaza Colonia, el miércoles 29 a las 20.30 horas en el Estadio Centenario, mientras que por el Clausura recibirá en el Estadio Campeón del Siglo a Defensor Sporting el domingo 2 de noviembre a las 19.00 horas. En este encuentro, no contará con Emanuel Gularte, quien fue amonestado y llegó a su quinta tarjeta amarilla.