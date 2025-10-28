El exentrenador de Cerro y de la selección uruguaya sub 20 tomará el cargo del sastre en las últimas dos fechas de la temporada.

La semana arrancó movida para Nacional con la llegada de Jadson Viera, pero también trajo consecuencias en Boston River, que se quedó sin entrenador a dos fechas de terminar la temporada. La institución permitió la salida de su cuerpo técnico con el objetivo cumplido tras haber clasificado a la Copa Sudamericana con el triunfo 4-0 ante Miramar Misiones el último domingo.

El sastre era uno de los cinco equipos del fútbol uruguayo que había mantenido a su director técnico en el cargo durante 2025. Con la salida de Viera se movió rápido y apeló a entrenadores que ya estaban en la institución; tomará el mando del equipo principal Gustavo Ferreyra, con Juan Pablo Péndola como ayudante.

Ferreyra se desempeñaba como coordinador de las divisiones formativas de la institución. En 2023 estuvo 16 partidos en Cerro y en 2019 había sido entrenador de la selección sub 20 y sub 23 de Uruguay, habiendo trabajado en el Complejo Celeste durante el proceso de Óscar Tabárez, donde también fue asistente de Fabián Coito en selecciones juveniles.

Jadson Viera se despidió en la mañana del martes del plantel de Boston River y comenzó a trabajar Ferreyra, quien, en principio, tomará el mando solamente por los dos encuentros que restan para terminar el Clausura. El debut será el viernes a las 20.00 en el Parque Viera ante Wanderers y en la última fecha visitará a Cerro en el Tróccoli.

Plan a futuro

Boston River permitió la salida de Jadson Viera sin costo para el entrenador ni para Nacional, pero quedó atado a un acuerdo a futuro con el tricolor para el pase de algún juvenil de la cantera para el plantel principal del sastre en 2026.

Podrían ser uno o dos; hubo conversaciones, pero todavía resta definir cada caso puntual para saber si Boston River adquiere un porcentaje de la ficha o de una futura negociación por concepto de vidriera.

Axel Frugone –actualmente en Cerro–, Nahuel Magia López –a préstamo en Progreso– y el zaguero Tomás Viera son algunos nombres que podrían estar incluidos en esta negociación.