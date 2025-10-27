Viera, que ya estuvo cerca de asumir a mitad de temporada, dejará Boston River e inmediatamente asumirá en el tricolor.

Tras la desvinculación de Pablo Peirano, Nacional se movió rápido y ya tiene nuevo entrenador: Jadson Viera. El técnico de Boston River, exjugador del tricolor, entre otros equipos, fue un anhelo de la dirigencia de Nacional para suceder a Martín Lasarte, pero en ese momento Viera declinó la oferta para darle continuidad a su historia en el sastre. Ahora, habiendo conseguido el objetivo de clasificar a Boston River a la Copa Sudamericana, la puerta quedó abierta para la negociación y la oferta convenció al técnico.

Viera asumirá este martes, cuando será presentado al plantel y dirigirá su primera práctica. Nacional tiene por delante la fecha 14, donde jugará en el estadio Centenario ante Cerro, partido donde buscará la victoria para asegurarse la tabla anual y, con ello, poder definir el Campeonato Uruguayo.

Los números de Viera en Boston River han sido buenos: 47 partidos, 18 victorias, 15 empates, 14 derrotas, con 65 goles a favor y 53 en contra. En la temporada 2024 fue tercero en la anual, lo que lo llevó a jugar fase previa de Copa Libertadores y luego Copa Sudamericana. En esta temporada 2025 va sexto en la anual y ya se aseguró jugar la próxima edición de la Sudamericana, donde precisamente este año hizo una aceptable participación, quedando tercero en un grupo donde estuvo Independiente de Avellaneda, Guaraní y Nacional de Potosí.