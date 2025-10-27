El tricolor ya se puso en contacto con Boston River con el afán de que llegue Jadson Viera para el cierre de la temporada.

Pablo Peirano fue cesado en Nacional luego del empate 0-0 ante Wanderers en el Parque Viera; así se lo comunicó Sebastián Eguren, mánager del club. El tricolor desperdició la chance de confirmarse ganador de la tabla anual y de acercarse a Peñarol en la lucha por el Clausura, donde quedó cuatro puntos abajo a falta de dos fechas.

Tanto al cierre del primer tiempo como al final del partido, el entrenador tricolor se fue insultado por la parcialidad, que le sacó todo tipo de crédito luego de perder el clásico 3-0 en el Campeón del Siglo. En su momento, el área deportiva, el presidente Ricardo Vairo y el vicepresidente Flavio Perchman marcaron el apoyo a Peirano, que siguió sumando decepciones en su periplo como director técnico tricolor.

El empate con Danubio luego de que Peñarol perdiera puntos ante Miramar Misiones y la igualdad con Wanderers tras la derrota del carbonero ante Cerro fueron las gotas que rebasaron el vaso para la dirigencia tricolor, que, salvo Vairo, le quitó el apoyo.

Peirano dirigió 33 partidos en Nacional desde su debut con derrota el 14 de abril ante Bahía por fase de grupos de Copa Libertadores. Con su conducción, el bolso ganó 23, empató 5 y perdió 5; convirtió 67 goles y recibió 34 logrando el 74,74% de los puntos disputados.

Si bien los números globales son buenos, se cuestionaba el rendimiento del equipo en partidos importantes; las derrotas fueron ante Bahía e Internacional por Copa Libertadores en el Gran Parque Central, frente a Peñarol en el Campeón del Siglo y en la final del Intermedio en el estadio Centenario y ante Plaza Colonia por la Copa Uruguay.

Jadson Viera, el gran anhelo de Flavio Perchman

Desde que Perchman asumió como vicepresidente en Nacional buscó la llegada de Jadson Viera como entrenador, quien se negó en dos oportunidades. Esta vez parece correr con más chances ya que Boston River no juega por nada en las últimas dos fechas del campeonato luego de confirmar matemáticamente su lugar en Copa Sudamericana al vencer 4-0 a Miramar Misiones el domingo.

Ya hubo contactos de la directiva tricolor con Viera y con quienes manejan la parte deportiva dentro de la SAD de Boston River, y por primera vez estarían dispuestos a que suceda el cambio.

Nacional volverá a jugar el próximo sábado frente a Cerro a las 19.00 en el estadio Centenario.