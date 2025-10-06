“La gente habla para criticar y hacerle mal al jugador” dijo el delantero.

Cristian Olivera fue noticia durante el fin de semana al no viajar a Malasia para jugar los amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán. Marcelo Bielsa dio una lista con 17 jugadores y el decimoctavo iba a ser el delantero del Gremio de Porto Alegre.

Desde el club brasileño no se informó oficialmente una lesión. Si bien en el primer contacto que tuvo el cuerpo técnico con el futbolista fue mencionado el inconveniente muscular, no hubo confirmación de que no viajaba. Todo esto generó un malentendido en la baja de su convocatoria.

“La gente habla para criticar y hacerle mal al jugador”, dijo Olivera en el programa radial La mañana del fútbol de El Espectador Deportes. Luego explicó: “Estoy cargado, no es un desgarro, pero cuando me hice el examen me salió un edema, por eso no viajé a la selección”.

Kike detalló el proceso de comunicación que tuvo con un integrante del cuerpo técnico: “Hablé con Santiago Ferro, el preparador físico de la selección, y le dije que iba a probar el sábado. En el último entrenamiento no podía doblar la pierna ni hacer piques. Lo volví a llamar, le dije que no iba a poder dar el 100% y el profe me dijo que no había problema, que la decisión era mía. El estudio está corroborado”.

Al ser consultado sobre la razón por la que Gremio aseguró que no estaba lesionado, contó: “Porque no estoy desgarrado, pero si entreno con la intensidad que se hace en cualquier selección de primer nivel, me puedo desgarrar. Hace dos partidos que no juego en mi equipo; no sé de dónde salió el rumor de que yo no estaba lesionado. Siento que fue un malentendido todo”.

Sobre sus intenciones de jugar con Uruguay, fue claro: “Tenía unas ganas tremendas de ir, sabía que era una gran chance para mí. La vengo peleando para ir al Mundial; es lo que todo jugador sueña desde chiquito; voy a seguir rompiéndola en Gremio. Ojalá que pueda estar en la próxima fecha FIFA para demostrar que quiero estar en la selección”.

Sobre la actualidad deportiva en el club, contó: “Estoy triste porque de un partido al otro el entrenador me sacó del equipo titular sin darme explicaciones; siento que venía ayudando al equipo. No quiero irme de Gremio porque estoy en una liga competitiva”.