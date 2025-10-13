Franco Israel, Facundo Torres, José Luis Rodríguez y Emiliano Martínez hablaron tras el cierre de la fecha FIFA.

Uruguay derrotó a Uzbekistán y dejó un panorama planteado de lo que puede llegar a ser el grupo celeste de Marcelo Bielsa para el próximo Mundial. El rosarino aprovechó la doble fecha para visualizar algunos proyectos y variables, incluso algunas con los mismos nombres en distintos puestos, que le permitan ver con amplitud sus posibilidades de seleccionador. Tras el partido ante los uzbekos y antes de viajar a sus respectivos equipos, algunos exponentes de la selección brindaron palabras a la prensa luego del encuentro.

Franco Israel, una especie de ícono de las formativas uruguayas que partió muy joven al fútbol de élite y que hoy milita en el Torino italiano, fue titular en el partido entre celestes y asiáticos. El formado en Nacional dijo haberse sentido “cómodo” en su función, donde mostró aplomo. El arquero fue protagonista en algunas de las avanzadas del equipo que dirigió Fabio Cannavaro. Más allá del error que provocó el descuento rival, señaló con madurez la importancia de “el arco en cero siempre”, que “es fundamental, y más para el arquero. Teníamos el partido totalmente controlado y se nos complicó por ese gol, pero son cosas que pasan”.

Otro de los que brindaron testimonio luego de la victoria fue el ex Peñarol Facundo Torres. El volante creativo, aunque con más minutos y convocatorias que otros futbolistas, se mostró cómodo jugando prácticamente de enganche y declaró estar “muy contento”. “Todas las convocatorias son importantes. Sabemos que se está acercando el Mundial y hay que aprovechar cada oportunidad; el grupo lo tomó así, y cada uno estuvo serio en hacer su trabajo”, expresó.

El volante de Palmeiras, donde juega junto a Joaquín Piquerez y Emiliano Martínez, dijo que “es el club el que te pone en la selección. Estar jugando en un equipo grande, y en grandes torneos, es lo que buscaba”. Expresó, además, que tanto a él como a Rodrigo Zalazar, con quien quizás podría pelear un lugar en la próxima edición del Mundial, Bielsa les manifestó que se movieran con “libertad en ataque”. “Yo me volqué un poco más a la izquierda y me quedó más cómodo”, agregó.

Su compañero en Palmeiras, Emiliano Martínez, quien ocupó el lugar de zaguero en el segundo tiempo del partido con República Dominicana y ante Uzbekistán tuvo minutos en el mediocampo, su espacio más fértil, sostuvo que “siempre es importante sumar minutos. Hoy me tocó jugar en mi posición. Estoy muy contento por haber sumado minutos y por el rendimiento del equipo”. En cuanto a la posición de zaguero, a la que quizás se remita con los años, dijo que sintió haberlo hecho “de buena manera”. “También me lo remarcó Marcelo [Bielsa]. Me brindó todas las herramientas para hacerlo de la mejor manera. Me da confianza para darle otra alternativa a él”, concluyó.

El Puma José Luis Rodríguez, ex Danubio y también activo en el fútbol brasileño, manifestó algo que quizás sintieron varios y que marcó el tenor de esta doble fecha: “La ilusión siempre está”. “Venimos aprendiendo mucho. Cuando estamos en el club, ellos te mandan videos para corregir errores. Obviamente, estando juntos en estos días, también hubo parte de eso: corregir cosas”, agregó el también ex Nacional.