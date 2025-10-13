Marcelo Bielsa sacará sus conclusiones, pero se desprenden señales de sus decisiones.

Uruguay completó los dos amistosos de octubre con triunfo sobre República Dominicana el viernes pasado y ante Uzbekistán en la mañana de este lunes.

El director técnico de la selección, Marcelo Bielsa, tomó posturas distintas en ambos encuentros. En el primero probó nombres y posiciones, incluso con algunos futbolistas fuera de sus puestos habituales. En el segundo fue parecido a los movimientos de un encuentro oficial, por los puntos.

De hecho, ante Uzbekistán se guardó cambios, no ingresaron Santiago Mouriño y Luciano Rodríguez, mientras que Nicolás Fonseca apenas disputó unos minutos en el final. Si bien no es definitivo, son señales del entrenador rosarino pensando en la lista definitiva de cara al Mundial 2026, que en principio será de 26 futbolistas, pero no está confirmado, ya que hay voces que prefieren volver a las nóminas de 23.

Los jugadores que dieron un paso adelante

Si bien no hubo grandes rendimientos en la doble fecha de amistosos, hubo jugadores que mostraron sus credenciales para seguir peleando un cupo en la lista mundialista.

Franco Israel está afianzado como tercer golero, atrás de Santiago Mele y Sergio Rochet. Tuvo un correcto partido con una atajada monumental en el segundo tiempo, teniendo en cuenta las citaciones en todos los partidos de eliminatorias, es prácticamente seguro su lugar.

En cuanto a los zagueros, si están todos, parece que hay un lugar disponible. En ese sentido, Nicolás Marichal fue el que se mostró más firme defensivamente, parece competir directamente con Santiago Bueno. Santiago Mouriño, que generaba expectativas, no tuvo un buen rendimiento.

Juan Manuel Sanabria, seguramente, fue el mejor jugador de esta doble fecha. Puede jugar de extremo o de lateral por izquierda. Tiene características similares a Maximiliano Araújo y podría viajar como su sustituto. Debutó con Bielsa e hizo un gol. Gran carta de presentación.

Federico Viñas asistió en los tres goles de Uruguay. Da la sensación de que su lugar dependerá del número de convocados que tenga la lista. Con 23 es difícil que haya tres centrodelanteros y el ex Juventud de Las Piedras arranca atrás de Darwin Núñez y Rodrigo Aguirre en la consideración. Si la nómina es de 26, parece número puesto.

En la mitad de la cancha, Emiliano Martínez parece tener el lugar ganado como volante sustituto de Manuel Ugarte. Rodrigo Zalazar y Facundo Torres tuvieron buenos rendimientos, pero tienen jugadores de enorme valía en su puesto como Nicolás de la Cruz, Giorgian De Arrascaeta o Brian Rodríguez; su presencia mundialista es compleja.

Ignacio Laquintana tuvo una correcta actuación y agregó el gol del triunfo ante República Dominicana. Facundo Pellistri es el puntero derecho titular, pero viene en declive en su rendimiento. La velocidad del jugador de Bragantino de Brasil puede colocarlo como una alternativa válida. Tiene características que Bielsa suele distinguir.