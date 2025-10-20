Los jugadores de Marruecos celebran tras ganar la final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025 entre Argentina y Marruecos en el Estadio Nacional de Santiago el 19 de octubre de 2025.

Con doblete del delantero Yassir Zabiri, los africanos se impusieron 2-0 a Argentina en la final del torneo.

Se conoció al sucesor de Uruguay como campeón del Mundial sub 20. Marruecos se coronó en Chile al derrotar 2-0 a Argentina con dos goles de Yassir Zabiri. El delantero del Famalicao de Portugal convirtió a los 12 y a los 29 del primer tiempo.

En su primera final de un torneo organizado por la FIFA, la selección africana consiguió su primer título oficial a nivel continental. El oro es parte del crecimiento futbolístico marroquí tras alcanzar el cuarto puesto en el Mundial de mayores en 2022 y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Marruecos venció a España y a Brasil en la fase de grupos. Ya clasificado, perdió su único partido en el torneo, ante México, en la última fecha de la primera fase. En la segunda fase sumó tres victorias: ante Corea del Sur en octavos de final, frente a Estados Unidos en cuartos y contra Argentina en la final. En la semi igualó con Francia, pero clasificó por penales.

La albiceleste había llegado al encuentro definitorio con puntaje perfecto en sus seis presentaciones, pero no pudo repetir en la noche cumbre, pese a que dominó el balón y tuvo una buena cantidad de remates para convertir. Diego Placente perdió la chance de convertirse en el primero en lograr el título de la categoría como jugador y como entrenador; había sido campeón en Malasia 1997, cuando Argentina venció 2-1 a Uruguay en la final.

Marruecos fue la segunda selección africana en consagrarse en un Mundial sub 20, logro que consiguió Ghana en 2009.

Colombia se colgó la medalla de bronce

El partido por el tercer puesto se jugó el sábado; Colombia confirmó la presencia de dos selecciones sudamericanas en el podio al vencer 1-0 a Francia con solitario gol de Óscar Perea a los 2 minutos. Fue la segunda vez de los cafeteros entre los tres mejores de la categoría; repitieron la campaña lograda en 2003 en torneo que se disputó en Emiratos Árabes Unidos; esa vez obtuvo el premio consuelo al vencer 2-1 a Argentina.