Mateo Silvetti celebra con sus compañeros tras anotar un gol durante la semifinal de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025 entre Argentina y Colombia en el Estadio Nacional de Santiago el 15 de octubre de 2025.

Los africanos vencieron a Francia por penales, mientras que la albiceleste se impuso 1-0 a Colombia; será la primera final sin europeos luego de 16 años.

Falta menos para conocer al sucesor de Uruguay como campeón del Mundial sub 20. La celeste se coronó en 2023 en Argentina, y ya están los clasificados para la final de la edición 2025, que se está disputando en Chile (los mundiales juveniles se juegan cada dos años).

Marruecos confirmó el mejor presente futbolístico de la historia al vencer a Francia por penales. Los africanos se pusieron en ventaja con un gol en contra del golero Lisandru Olmeta, pero los europeos igualaron en el segundo tiempo gracias al tanto de Lucas Michel.

En la definición por penales los marroquíes se impusieron 5-4. El héroe fue el tercer golero Abdelhakim El Mesbahi, que ingresó para los penales y tapó el decisivo tirándose hacia su derecha.

Hubo tres cambios en el arco africano; comenzó Yanis Benchaouch, que se lesionó en el segundo tiempo, e ingresó Ibrahim Gomis. Sobre el final del suplementario se dio la última variante pensando en la definición desde el punto.

En Francia faltó el goleador Saïmon Bouabré, compañero de Luciano Rodríguez en Neom de Arabia Saudita. Su equipo le prohibió ir a la primera fase con el compromiso de dejarlo jugar el resto del torneo. Estuvo en octavos y en cuartos de final –donde metió dos goles–, pero le exigieron que volviera a su club y no pudo estar presente en la semifinal.

Luego de 16 años –ocho mundiales– no habrá presencia europea en la final de un Mundial sub 20. En contrapartida, Marruecos llegó por primera vez a un juego decisivo en cualquier torneo organizado por FIFA. Viene en crecimiento al ser cuarto en el Mundial de mayores en 2022 y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París en 2024.

Argentina ganó el duelo sudamericano

Con gol de Mateo Silvetti, Argentina venció 1-0 a Colombia y jugará la final. Diego Placente, entrenador argentino, puede ser el primero en conseguir el título de un campeonato del mundo sub 20 como jugador y entrenador, tras coronarse en Malasia 1997, en recordada final en la que la albiceleste venció 2-1 a Uruguay.

Argentina fue seis veces campeón del certamen: Japón 1979, Qatar 1995, Malasia 1997, Argentina 2001, Holanda 2005 y Canadá 2007. Brasil lo sigue con cinco títulos, y tanto Portugal como Serbia tienen dos. Con uno están Uruguay, Ghana, España, Rusia, Alemania, Inglaterra, Francia y Ucrania.

El partido por el tercer puesto será el sábado a las 16.00, mientras que la final se jugará el domingo a las 20.00.