En un partido sin chances de gol, igualaron 0 a 0 y los dos equipos obtuvieron su objetivo en la última fecha; Atenas de San Carlos ganó, pero jugará playoffs.

Pocas veces se vio que, al término de un partido, los dos equipos festejaran de igual manera, se entregaran dos copas y se celebrara en las dos tribunas. Increíble pero real, pasó en el empate 0 a 0 entre Albion y Central Español en el Franzini, por la última fecha de la fase regular de la segunda división del fútbol uruguayo.

Albion ya había logrado el ascenso, pero el empate lo coronaba campeón, incluso hasta tenía el margen de perder 1 a 0 para quedarse con el título. Central Español tenía que ganar por dos goles para ser el mejor del año, pero la igualdad le confirmaba el objetivo de volver a primera división.

El partido fue sin situaciones de gol, solo un tiro libre de Jairo Villalpando que, literalmente, salió del estadio en el amanecer del segundo tiempo. Empataron 0 a 0 y los dos mejores equipos del año terminaron contentos.

Atenas de San Carlos, que necesitaba una derrota de los de Parque Batlle, cumplió su parte al ganarle 2 a 1 a Fénix en el Capurro. Ramiro Quintana y Agustín da Rocha anotaron temprano para los carolinos, que sacaron la renta en los primeros nueve minutos; sobre el final del primer tiempo descontó Santiago Franca.

El resto de la fecha

El viernes, Oriental de La Paz le ganó 2-1 a Rentistas dando vuelta el encuentro para terminar la temporada con una sonrisa. Si bien tenía una mínima chance matemática de llegar a playoffs, necesitaba una goleada grande y que perdiera Deportivo Maldonado. Sebastián Gorga puso en ventaja a los bichos colorados, lo empató Cristian Lima y, sobre el final, Gastón Colman convirtió de penal.

Tacuarembó igualó 0 a 0 con Uruguay Montevideo el sábado por la tarde en el estadio Obdulio Varela, a los visitantes no les dio para comenzar con ventaja deportiva en playoffs; los de Pueblo Victoria igualaron a Cerrito y los dos comenzarán en el último lugar para la tabla del descenso 2026.

Deportivo Maldonado aseguró su lugar en la definición por el tercer ascenso con el empate 1 a 1 sobre La Luz. Nicolás Toloza anotó para los fernandinos, mientras que Juan Martín Gonella lo igualó para los montevideanos.

El domingo se cerrará la fase regular con el encuentro entre Colón-Cerrito que va a las 15 en el Parque Palermo pero no cambiará nada el resultado. Los cruces para playoffs ya están definidos: Atenás irá con Tacuarembó y Colón con Deportivo Maldonado.