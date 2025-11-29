Tras la gran victoria celeste, vuelven a cruzarse por la segunda fecha de las eliminatorias mundialistas.

El jueves en Panamá, Uruguay debutó por los Clasificatorios de las Américas para la Copa del Mundo FIBA 2027. No sólo que debutó, sino que la celeste ganó con contundencia a la selección canalera: 93-60. Fue un partido perfecto de los dirigidos por Gerardo Jauri, donde se vio buen básquetbol en todo su amplio espectro: muy buenas ofensivas, altos porcentajes de aciertos, rotación a la hora de tomar tiros, pero también una muy sólida defensa, que en ningún momento dejó fluir a Panamá.

Es tiempo de revancha. En este nuevo formato de eliminatorias se estipuló que, por cada ventana, los partidos sean de local y visitante entre dos mismos equipos. Uruguay y Panamá integran el grupo D, donde también están Argentina y Cuba. A propósito, las dos selecciones se enfrentaron en tierras cubanas y fue triunfo argentino 80-68.

Como esta ronda es clasificatoria a una segunda fase de grupos donde se acarrearán los puntos conseguidos, sobra decir que ganar la mayoría de partidos en esta fase es clave. El ideal sería cinco: los dos a Panamá, los dos a Cuba y uno contra Argentina; pero cuatro victorias no estarían mal. Los tres mejores equipos de cada grupo avanzarán a la segunda fase, donde conformarán otra serie con otros tres equipos. En dicha instancia, cada selección jugará en casa y como visitante contra los tres equipos que llegan del otro grupo (en el caso de Uruguay, contra los tres que caigan del grupo B, donde están Canadá, Puerto Rico, Bahamas y Jamaica). Al final de estos seis partidos por selección, los tres mejores de cada grupo y el mejor cuarto puesto irán al Mundial 2027.

Pero primero lo primero, que mucha tela queda por cortar en esta fase. Este domingo Uruguay y Panamá chocarán en el Antel Arena desde las 21.40. Las localidades están a la venta en Tickantel y tienen precios desde 500 a 1.200 pesos; menores de dos años ingresan gratis, mientras que los menores de 15 años deberán ingresar acompañados de un adulto (mayor de 18 años) responsable según disposición del INAU.

Será una gran oportunidad para ver de local a este Uruguay renovado, que llega no sólo con este buen partido, sino con lo hecho en la Americup, donde se les plantó a los grandes del continente. También será la chance de volver a ver con la celeste a Luciano Parodi, el mejor de la noche del jueves con 23 puntos y cinco asistencias —más seis rebotes y un robo—, pero también para ver el talento de Joaquín Rodríguez y de Santiago Véscovi, al joven Joaquín Taboada, que debutó el otro día y se lo vio sin miedo al éxito, y por sobre todo al juego colectivo del equipo, la verdadera clave de esta versión celeste.