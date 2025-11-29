Si bien dieron pistas, ninguno de los entrenadores confirmó sus titulares.

Este domingo a las 16.30 se definirá el campeón uruguayo. Nacional, local en el Gran Parque Central, y Peñarol llegan en igualdad de condiciones tras el 2-2 del fin de semana pasado en el Campeón del Siglo. Por lo tanto, el que gana será campeón, sea en los 90 iniciales, en el alargue si es necesario jugarlo o en los penales, si no se superan en dos horas de partido.

Nacional es local y tendrá la tribuna repleta a favor. Jadson Viera quedó conforme con lo visto en el partido de ida y planea hacer una estrategia similar, aunque no igual, porque algún nombre puede cambiar. Maximiliano Gómez entrenó con normalidad y será titular. La duda del técnico es a quién sacar, si a Gonzalo Carneiro o a Christian Ebere. Viera también ensayó en la semana con Nicolás López desde el vamos, así que el goleador del equipo tiene boletos para arrancar jugando; habría que ver si por alguno de los dos anteriormente citados, Carneiro o Ebere, o si el que sale es Juan Cruz de los Santos.

El resto —pese a que probó a Nicolás Lodeiro en el tridente de la mitad de la cancha— sería igual a la ida: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero; Lucas Rodríguez, Christian Oliva y Luciano Boggio; más los tres lugares de arriba que se repartirán los cinco citados.

Diego Aguirre habló en conferencia de prensa y dijo que su equipo tiene que hacer para ganar y que se imagina un partido disputado: “Va a ser muy trabado con pocos minutos de juego. Por eso aprovechar cuando tengamos la pelota para generar cosas. Hay que confiar en que es posible”. En cuanto a los jugadores con los que contará, lo más destacado fueron sus declaraciones sobre Nahuel Herrera: todo hace pensar que jugará de titular. “Está bastante bien”, dijo Aguirre, y agregó que “está muy cerca de jugar”. En cuanto al resto, se permitió ironizar: “Somos pocos, pero buenos”. Pedro Milans sería la duda en el sector derecho, y de ahí dependerá el lugar en donde se pare Emanuel Gularte, si de zaguero o de lateral. El resto se parece mucho a la formación que usó en la primera final: Brayan Cortés; Milans, Herrera, Gularte y Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Eric Remedi, Jesús Trindade; Leo Fernández; Maximiliano Silvera y Matías Arezo.

El historial

En lo que va del siglo, Peñarol y Nacional han tenido varias instancias decisivas, aunque no tantas como parecía: desde 2001 hasta la final del Intermedio 2025, se han cruzado en 13 finales oficiales. Estas definiciones se han dado en todos los torneos y por todas las instancias: Campeonato Uruguayo, Supercopa, Intermedio, Apertura y Clausura.

Haciendo historia, el primer enfrentamiento sucedió en la temporada 2003, cuando Peñarol salió campeón uruguayo. Nacional había ganado el Apertura, y luego Peñarol —reforzado por José Luis Chilavert— ganó el Clausura y la Tabla Anual. El primer partido fue la semifinal/final y los aurinegros ganaron 1-0 con gol de Joe Bizera. Sellaron el título sin necesidad de jugar finales gracias al plus de ganar un torneo más la tabla acumulada.