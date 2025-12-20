En Ecuador, Mauricio Alonso fue campeón de la Copa con Universidad Católica.

La Universidad Católica de Quito consiguió oficialmente su primer título de Primera División en Ecuador al consagrarse campeón de la Copa Ecuador. El trencito azul, que compite desde 1963, había sido campeón en la cancha en 1979, pero le arrebataron aquel campeonato ecuatoriano en los escritorios. Ahora en el clásico universitario de Quito se impuso la Liga Deportiva Universitaria y levantó la Copa Ecuador.

El uruguayo Mauricio Alonso abrió la cuenta desde afuera del área, para que su equipo, Universidad Católica, se pusiera en ventaja. Liga lo empató con gol de Jeison Medina en la primera parte y en el segundo tiempo Gregory Anangonó le hizo un golazo de mitad de cancha al internacional Alex Domínguez para ponerse 2-1, y ya en el remate de la final José Fajardo puso el 3-1, que no fue definitivo porque Kevin Minda en el final puso el 2-3, que no impidió que el trencito azul consiguiera el primer título de la vida.

Universidad Católica será rival de Juventud de Las Piedras en la primera fase de la Copa Libertadores de 2026, de acuerdo a lo que quiso el sorteo de este jueves.

Mauricio Alonso, que debutó hace 14 años en Cerro junto con Gonzalo Mastriani, pasó por una gran cantidad de clubes y este año llegó a la Católica quiteña procedente de otro club ecuatoriano, Mushuc Runa.

Este domingo se definirá en los cuadrangulares de la Liga Ecuabet, la del campeonato ecuatoriano, cuál equipo termina segundo y cuál tercero, detrás del campeón Independiente del Valle, que en 2026 será dirigido por Joaquín Pappa. Son Liga de Quito y Barcelona de Guayaquil, sacudido aún por el crimen de Mario Pineida en estos días, los que disputan por estar en fase de grupos. El que no lo logre será Ecuador 3 y enfrentará a Argentinos Juniors en fase 2

Uruguayos por el mundo

Todo parece indicar que Independiente Santa Fe de Bogotá contará con los servicios del ex Nacional Franco Fagúndez, proveniente de Santos Laguna mexicano. El club colombiano, que se consagró campeón este año de la mano de Jorge Bava –quien luego partió a Cerro Porteño– y que ahora tendrá como entrenador a Pablo Repetto, espera por el futbolista de la cantera tricolor. Al mismo tiempo, el ex Sud América Marcos Camarda, que estaba jugando en San Marcos de Arica, es nuevo refuerzo de Santiago Wanderers en Chile para 2026, y el mediocampista ex Cerro Ignacio Neira será jugador de Maringá de Brasil.

También en Brasil, el Remo de la Segunda División busca concretar el pase definitivo del ex Wanderers Diego Hernández, quien pertenece al Botafogo. Del otro lado del planeta, Juan Manuel Boselli, de gran campaña en el Pari Nizhny Novgorod ruso con 16 goles, tiene posibilidades de pasar a uno de los grandes, CSKA de Moscú, aunque también Krasnodar está tras el pase del ex Juventud.