Empezaría con dobles jornadas el 10 de enero.

Aunque el próximo Consejo de Liga que dará lugar al comienzo de temporada 2026 tendrá lugar el próximo viernes, en el primer día hábil del año, ya ha quedado casi resuelta la Copa de la Liga AUF y la Serie Río de la Plata, que se jugarán en forma casi simultánea.

Esta semana la AUF y Disney acordaron la posibilidad de que se jugaran ambos torneos, cada uno con su televisación, en tanto la Serie Río de la Plata es un torneo amistoso no organizado por la Asociación, sino por una plataforma televisiva. Entonces, Copa de la Liga AUF, certamen de verano, se jugará desde el 10 de enero con cuatro dobles fechas que se establecerían para las 19.00 y 21.30 (tiene que haber espacio entre partido y partido porque el torneo es de eliminación directa y si hay empate en los 90 se debe definir por penales) y la Serie Río de la Plata, con algunos equipos uruguayos, aún no confirmados en su totalidad, pero con la presencia asegurada de Peñarol, Juventud de Las Piedras, Progreso, Racing de Montevideo, Wanderers y Defensor Sporting, y por lo menos diez clubes más: siete argentinos –River Plate, San Lorenzo de Almagro, Independiente de Avellaneda, Atlético Tucumán, Colón de Santa Fe, Unión de Santa Fe y Huracán de Parque Patricios– y tres chilenos –Colo Colo y los dos equipos de Concepción que este año competirán en primera, Deportes Concepción y Universidad de Concepción–. Así, hay 16 clubes que podrían jugar a régimen eliminatorio, pero eso se sabrá después.

Es oficial

La Copa de la Liga AUF se jugará de forma casi idéntica a la que propuso hace unos días la diaria, pero no tendrá el premio final que proponemos, además de consagrar a un campeón. El torneo contará con la participación obligatoria de los 16 clubes de la Primera División Profesional, que se enfrentarán en partidos eliminatorios desde octavos de final. El 1 contra el 16, el 2 contra el 15 y así. De esta forma, revisando la tabla anual de 2025 y sustituyendo los tres últimos lugares con los ascendidos, la programación que se completará entre el 10 y el 14 de enero quedará con los siguientes enfrentamientos conformados: Nacional-Deportivo Maldonado (el 12 de enero en Maldonado ), Peñarol-Central Español (el 13 de enero en Maldonado), Liverpool-Albion, Juventud de Las Piedras-Wanderers, Defensor-Progreso, Boston River-Danubio, Racing-Cerro y Torque-Cerro Largo. Además del Campus de Maldonado, donde seguro jugarán Nacional y Peñarol al no poder contar con el Centenario, en Montevideo se puede jugar en el Franzini, en el Viera, Saroldi, y tal vez Charrúa, y en Colonia se podría disputar algún partido en el Prandi.

Los cuartos de final se jugarán el 17 y 18 de enero, y las semifinales unos días después, de manera tal de poder acordar la final para el 25 de enero. A diferencia del torneo que propusimos, este es de eliminación directa para los que pierdan, entonces, habrá ocho clubes que jugarán un solo partido.

En el certamen de la AUF se jugará con lista de buena fe de hasta 40 jugadores y en cada partido se podrá hacer hasta 11 cambios. Si cuadra por el desarrollo del evento que se deban cruzar en la final Nacional-Peñarol, no habrá partido expreso de final, sino que se computará el resultado de la final de la Supercopa para los dos torneos. Es claro que el campeonato de verano de la AUF lo programarán de manera tal que sólo puedan cruzarse Nacional-Peñarol en una final, dado que ambos clubes manifestaron que no querían jugar clásicos antes del inicio de la temporada.

Del otro torneo, la Serie Río de la Plata, no hay todavía detalles, aunque se iría entretejiendo en fechas con el de verano de la AUF.