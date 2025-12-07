Luis Suárez, de Inter Miami, antes de la final de la Conferencia Este de la Audi MLS Cup 2025 entre Inter Miami CF y New York City FC, en el Chase Stadium, el 29 de noviembre, en Fort Lauderdale, Florida.

El delantero uruguayo sumó un nuevo título en su carrera, en el que pudo ser su último partido con la camiseta rosada; en Nacional se ilusionan con su vuelta.

Inter Miami se coronó campeón por primera vez en su historia en la Major League Soccer (MLS), el título que tanto buscó el equipo encabezado desde lo dirigencial por el mítico David Beckham. En la final, se impuso 3-1 frente Vancouver Whitecaps.