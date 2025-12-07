Inter Miami se coronó campeón por primera vez en su historia en la Major League Soccer (MLS), el título que tanto buscó el equipo encabezado desde lo dirigencial por el mítico David Beckham. En la final, se impuso 3-1 frente Vancouver Whitecaps.
El zaguero uruguayo Maximiliano Falcón completó todo el encuentro en el campeón y fue amonestado. Luis Suárez estuvo en el banco de suplentes, pero no ingresó. Edier Ocampo, en contra, Rodrigo de Paul y Tadeo Allende anotaron los goles del ganador, mientras que Ali Ahmed había empatado transitoriamente para los canadienses. En el perdedor, fue titular Mathías Laborda como lateral izquierdo, jugó todo el cotejo y vio la tarjeta amarilla.
Fue la vigesimonovena edición de la MLS y hasta el momento hubo 16 campeones diferentes. Los Ángeles Galaxy, con seis títulos, continúa liderando el palmarés; DC United tiene 4; Columbus Crew lleva 3; Seattle Sounders, Kansas City, Houston Dynamo y San José Earthquakes están con 2; mientras que Inter Miami, Los Ángeles FC, New York City, Atlanta United, Toronto, Portland Timbers, Colorado Rapids, Real Salt Lake City y Chicago Fire la ganaron una vez.
##La situación de Luis Suárez y la ilusión en Nacional
Luis Suárez tiene contrato con Inter Miami hasta el 31 de diciembre. Hace más de un mes tiene una propuesta de renovación que, por el momento, decidió no firmar. En los últimos días salió el rumor de un posible retorno a Nacional.
El delantero no iba a tomar ninguna decisión hasta terminar la temporada en Estados Unidos. Sebastián Eguren le escribió para felicitarlo por el título mientras que Jadson Viera intentará un contacto en las próximas horas.
Uno de los mejores amigos de Suárez es Nicolás Lodeiro, quien está haciendo de nexo principal en el contacto con el salteño. Sebastián Coates, que todavía no decidió su continuidad como futbolista profesional –pese a tener un año más de contrato–, es otro que tiene gran relación ya que fueron compañeros en Liverpool de Inglaterra y en la selección.
Los próximos días serán clave, pero en filas tricolores está claro que realizarán todos los movimientos posibles en caso de que haya chances de concretar el retorno del delantero de 38 años. En esta temporada, jugó 32 encuentros, anotó 10 goles y dio 11 asistencias.
La oportunidad de estar más cerca de Deportivo LSM, que ascendió a la C, jugar la Copa Libertadores con Nacional y la relación con algunos de los referentes del plantel son algunas de las cosas que podrían acercarlo de vuelta a la entidad en la que se formó futbolísticamente.