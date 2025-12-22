Agustina Sánchez hizo historia: atajó dos penales y convirtió el de la victoria para obtener el Trofeo de Campeonas 2025, días después de ganar el Clausura.

Agustina Sánchez fue la gran figura de Belgrano el domingo, cuando las celestes se consagraron con el Trofeo de Campeonas 2025 del fútbol argentino, en el estadio Juan Pablo Francia de San Francisco en Córdoba. Las piratas, con presencia de cinco futbolistas uruguayas, derrotaron a Newell´s Old Boys en tanda de penales tras el cerrado 0-0 en los 90 minutos de juego. Sánchez, Guillermina Grant, Fátima Barone, Laura Felipe y Alaides Paz, jugaron y fueron fundamentales en el equipo de Mariana Sánchez.

Belgrano accedió a la final tras haberse consagrado días atrás campeonas del Clausura al vencer a Racing. El equipo rojinegro, por su parte, había ganado el Apertura. A su vez, Laura Felipe ya se había consagrado campeona en la primera mitad del año, en ese caso vistiendo la camiseta del equipo rosarino, con quien ganaron la Copa Federal y el primer torneo de la temporada junto a la palmirense Sofía Ramondegui.

La canaria Alaides Paz desde el primer minuto de juego marcó el ritmo del partido. La autora de uno de los goles en Alberdi para lograr el Clausura fue figura nuevamente en el pirata cordobés, aunque el gol le fue esquivo. Fátima Barone en las alturas también hizo de las suyas e inquietó a la defensa leprosa comandada por la arquera Michel Rengifo. Laura Felipe fue una referencia constante para hilvanar cada ataque y Rengifo se convirtió en un pilar de la lepra rosarina. Supo acompañar con la mirada una de las más claras de la primera mitad que surgió de los pies de Paz y rozó el vertical.

El segundo tiempo tuvo un tinte similar. Oriana Fontán le quitó en la línea a Alaides, la posibilidad del gol. Recién sobre la media hora del segundo tiempo llegó por primera vez al arco de Sánchez el elenco rosarino. Pero la nacida en Nueva Helvecia mostró algo de la solvencia que luego plasmaría en los penales y se quedó con el intento de Yuliana Sanabria. Guillermina Grant, que ingresó en el segundo tiempo, exigió en velocidad a la defensa, pero tampoco logró vulnerarla en los noventa minutos reglamentarios.

Fue un 0-0 rotundo que permitió los penales donde la gracia del drama, la suerte y la calidad prevalecen. Sobre el final del partido fue expulsada Lourdes Rodríguez en Belgrano, pero nada cambió. Con la victoria, el equipo cordobés de las uruguayas, se convirtió en el primer equipo del interior de Argentina en clasificar a la Copa Libertadores de América del 2026. La definición desde el punto penal tuvo como figura a la uruguaya Sánchez, que no sólo se lució atajando dos penales, sino que además se hizo cargo de la ejecución decisiva que liquidó la serie.

La Tota María Victoria Vives abrió la cuenta para Newell´s, aunque Sánchez estuvo cerca de taparla. Romina Núñez hizo lo propio en las piratas con una definición cruzada a Rengifo que había sido un estandarte. Sánchez le ganó el duelo a Fontán para empezar a erigirse como figura de la noche. La tararirense Grant convirtió el suyo para subir el volumen en las tribunas, aunque Pilar Sabransky estiró la esperanza leprosa. Sabrina Maldonado hizo el tercero para Belgrano y Sánchez volvió a atajar, esta vez a Paula De La Serna. La helvética salió festejando pensando que el partido había terminado. Pero aún faltaba el penal definitorio. La misma Sánchez se encargó de patearlo y poner el 4 a 2 definitivo para gritar campeonas nuevamente.