El salteño renovó su vínculo con Inter Miami, mientras que Kike continuará su carrera en Bahía, de Brasil.

Nacional se coronó campeón uruguayo y, en los días posteriores, sonaron muchos jugadores de renombre para 2026. Dos de ellos no llegarán, ya que acordaron sus vínculos en las mismas ligas que venían jugando.

Uno de ellos es Luis Suárez, quien renovó con Inter Miami. El club estadounidense publicó: “No queda nada por demostrar. Disfrutemos”, con un video del delantero uruguayo. El salteño tenía la oferta hace varios meses, pero quiso esperar al final de la temporada, donde fue perdiendo minutos por una lesión. En lo colectivo hubo objetivo cumplido: el rosado fue campeón de la Major League Soccer por primera vez en su historia.

Suárez había coqueteado con Nacional después de una llamada con su amigo Nicolás Lodeiro. Jadson Viera lo llamó para saber su postura, el delantero agradeció, pero terminó desechando la chance de volver a Uruguay en este momento.

Cristian Olivera jugará en Bahía

Nacional había llegado a un acuerdo de préstamo y opción de compra para tener a Cristian Olivera en 2026, pero de a poco la negociación fue perdiendo fuerza. Por un lado, no había acuerdo económico entre el tricolor y el jugador, por más que el futbolista estaba dispuesto a resignar dinero; por el otro, la institución de Porto Alegre recibió ofertas por la ficha y decidió venderlo.

Bahía pagará cerca de 3 millones de dólares para quedarse con el delantero uruguayo que anotó cinco goles en la última temporada, en la que disputó 37 encuentros con el tricolor brasileño. Su nuevo equipo jugará la fase previa de la Copa Libertadores.

Kike es confeso hincha de Nacional y demostró su interés por llegar al club de La Blanqueada en muchas oportunidades, pero esta vez no se dio.

Gonzalo Carneiro puede salir

La llegada de Maximiliano Silvera desde Peñarol es inminente, pero hay otro delantero importante que podría salir y es Gonzalo Carneiro. Si bien tiene un año más de contrato, existe una cláusula de rescisión baja que lo podría acercar a dejar el tricolor.

Lo pretende Al Riyadh, equipo de Daniel Carreño que también está atrás de los pasos de Cristian Oliva y de César Araújo, otro jugador que interesa en Nacional.

Se busca lateral izquierdo

La prioridad de Nacional está en la vuelta de Camilo Cándido, que esta noche jugará la final de la Copa de Colombia con Atlético Nacional. El tricolor no va a realizar movimientos directos con el jugador hasta que termine su temporada deportiva.

Otro nombre que interesa es el de Diego Laxalt, que tiene como prioridad continuar un año más en Europa.