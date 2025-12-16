Boston River, Cerro Largo, Montevideo City Torque, Juventud de Las Piedras y Progreso sumaron jugadores para la temporada 2026.

Casi todos los equipos tienen entrenador confirmado para 2026. Con la temporada terminada hace varias semanas, el foco está en la renovación de los planteles y en contrataciones para el año venidero.

En ese sentido, uno de los equipos que más se movieron fue Cerro Largo, que ya concretó las llegadas del volante Emiliano Jourdan desde el descendido River Plate, el arquero colombiano Juan Moreno, de Miramar Misiones, Gabriel Chocobar y Alexander Hernández desde Oriental de La Paz y Mateo Monserrat, proveniente de Ferro de Argentina, lateral izquierdo de 20 años que disputó siete encuentros la última temporada en la Segunda División de su país.

Boston River jugará la Copa Sudamericana y, con la llegada de Israel Damonte a la conducción técnica, empezó a reforzarse. En el sastre estarán Gastón Ramírez, que llega desde Miramar Misiones, Franco Pérez, que viene de Rentistas, y el zaguero central Agustín Aguirre, de Nueva Chicago de Argentina.

Juventud de Las Piedras, que estará en la Copa Libertadores como Uruguay 4, incorporó a Ignacio Mujica, lateral izquierdo de 19 años que viene de jugar diez partidos en Rentistas en la última temporada de la Segunda División.

En el cierre de la temporada, irrumpió bien en Plaza Colonia Valentino Würth, lateral derecho de 18 años nacido en Nueva Helvecia. El futbolista pasará a Montevideo City Torque, que apuesta a su desarrollo.

Progreso incorporó dos volantes que llegan desde el exterior: Santiago Viera, que estaba en Amazonas de Brasil, y Fabricio Fernández, que retorna al club tras su pasaje por Al-Oroba de Emiratos Árabes Unidos. Agustín Codagnone, de Terremoto, estuvo entrenando en el club y causó buenas sensaciones, por lo que firmará contrato de juvenil y saldrá a préstamo a un equipo de Segunda División, probablemente a Oriental de La Paz.