Defensor Sporting y Liverpool aún deben oficializar a los entrenadores elegidos.

Con el cierre del año van quedando definidos los entrenadores de todos los equipos de Primera División para 2026. En los últimos días, Danubio oficializó a Diego Monarriz, mientras que Wanderers confirmó lo que era un secreto a voces: el entrenador será Mathías Corujo.

El Chiche, con pasado en la institución como jugador, le ganó la pulseada al propio Monarriz y también a Pablo Marini, los otros dos directores técnicos que se reunieron con la nueva dirigencia bohemia que preside Jorge Chifle Barrios. Danubio y Wanderers eran los equipos que estaban más retrasados en la elección, aunque mucho tuvieron que ver en esto los cambios directrices en ambas instituciones.

Defensor Sporting tendrá a Román Cuello en lugar de Ignacio Ithurralde. El nuevo director técnico recién será oficializado en enero, cuando termine el vínculo contractual con el saliente. De todas formas, Cuello ya está trabajando en la formación del plantel para la próxima temporada.

Liverpool fue otro que dio por terminado el pasaje por la institución del entrenador que trabajó en 2025: Joaquín Papa seguramente seguirá su carrera en Independiente del Valle, en Ecuador. Lo sucederá Camilo Speranza, quien viene de trabajar como asistente de Paulo Pezzolano en Valladolid, en España, y en Watford, en Inglaterra. Hernán Figueredo trabajará en el cuerpo técnico.

Federico Nieves tomará el lugar de Joaquín Boghossian en Albion. La única incertidumbre persiste en Cerro, que hizo algunos movimientos para que continúe Tabaré Silva en la conducción técnica, pero es difícil que esto ocurra. En ese caso, el albiceleste deberá buscar sustituto.

Los que siguen

Varios son los equipos que comenzarán el año con el mismo entrenador que terminó la temporada. Es el caso de Diego Aguirre, el DT con mayor permanencia en su cargo. Llegó a Peñarol el 21 de noviembre de 2023 y disputó las finales, en las que cayó ante Liverpool. En 2024 fue el campeón uruguayo y llegó a la semifinal de la Copa Libertadores, y en 2025 ganó la Copa Uruguay. Tiene contrato hasta diciembre de 2026.

Jadson Viera tiene vínculo con Nacional hasta diciembre de 2027; recientemente se sumó como director técnico tricolor y fue campeón uruguayo, aunque solamente dirigió cuatro partidos.

Es similar la situación similar en Juventud de Las Piedras, donde Sebastián Méndez llegó sobre el final de la temporada para sustituir a Diego Monarriz y tiene contrato hasta finales de 2026.

Danielo Núñez renovó por una temporada con Cerro Largo, club con el que está totalmente identificado y transita su sexto pasaje, que comenzó el 1° de enero de 2024. Gabriel Chocobar y Alexander Hernández se sumarán al equipo arachán.

También renovó Cristian Chambian en Racing, quien se sumó al club de Sayago para sustituir a Darío Rodríguez tras un mal arranque de temporada. Marcelo Méndez llegó a Torque para el Clausura, pasó de estar en zona de descenso a clasificar a la Copa Sudamericana.

Otro que consiguió el objetivo propuesto fue Leonardo Rocco, que asumió su segundo pasaje en Progreso en la cuarta fecha del último torneo corto del año; tenía cláusula de renovación en caso de mantener la categoría, algo que logró deportivamente. Santiago Viera y Fabricio Fernández ya firmaron con la institución tejana, de la que se fueron jugadores importantes como Franco López y Danilo Asconeguy.