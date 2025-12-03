Nieves suplantará a Joaquín Boghossian, que seguirá ligado al club como consejero deportivo.

Sólo por motivos de salud podía darse la salida de Joaquín Boghossian de Albion tras el ascenso como campeón de la Segunda División al círculo de privilegio. El club primero comunicó la salida del exdelantero, que también supo dirigir a Uruguay Montevideo y Deportivo Maldonado. Con Boghossian como entrenador en 2025, el pionero disputó 32 partidos, de los cuáles ganó 18, empató siete y perdió tan sólo siete. Aquello le alcanzó para ser campeón uruguayo de la mano además de su capitán, Pablo Lacoste.

Todo indicaba que el ciclo Boghossian iba a continuar en Albion, pero debido a problemas de salud, que no se han comunicado oficialmente, dejó su lugar para la llegada de Federico Nieves. Más allá de los trascendidos de que Esteban Conde podía llegar a ser el sucesor del exitoso paso de Boghossian por Albion, el miércoles se confirmó el arribo de Nieves.

Nieves, quien ya supo dirigir al pionero en 2019 en Segunda División, dirigirá por primera vez en su carrera en Primera División del fútbol uruguayo. Su última participación en un cuerpo técnico fue en la función de ayudante cooper. Como asistente también acompañó a Martín Varini en Defensor Sporting en 2024.

Aún faltan confirmar los cuerpos técnicos de Liverpool, Cerro, Danubio y Wanderers, de cara a la nueva temporada.