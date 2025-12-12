Liverpool oficializó la salida de Joaquín Pappa y contrata a Camilo Sperenza, que como Pappa viene de trabajar en Europa con Pezzolano.

Diego Monarriz llevó a Juventud de Las Piedras no sólo al ascenso a Primera División después de varios intentos, sino que fue la revelación de 2025. Con el argentino al mando, el equipo pedrense conquistó por primera vez la clasificación a la Copa Libertadores de América. Sin embargo, de manera sorpresiva y ante una merma en el juego del equipo, la entidad decidió sustituir a Monarriz por otro argentino, el Gallego Sebastián Méndez.

Este viernes se concretó el arribo de Diego Monarriz como el nuevo entrenador de Danubio, y así fue anunciado oficialmente por el club de Maroñas. Gustavo Matosas volverá a su cargo de gerente deportivo. En el primer horizonte estarán las renovaciones de Mauro Goicoechea, Emiliano Velázquez, Leandro Sosa, Camilo Mayada y Sebastián Fernández.

Mathías Corujo dirigiría a Wanderers

Mathías Corujo, exfutbolista nacido en Sauce, formado en la entidad bohemia, es el principal candidato a dirigir técnicamente al Montevideo Wanderers. Corujo supo defender la camiseta bohemia en sus primeros años para luego pasar a Peñarol. En el aurinegro tuvo dos etapas como jugador, pero también jugó en la Universidad de Chile, San Lorenzo de Almagro y Cerro Porteño.

El principal candidato del nuevo presidente, el Chifle Jorge Barrios, inició su carrera como entrenador en primera división en Bella Italia, antes de vincularse al equipo pacense. Con Oriental obtuvo 14 triunfos, 11 empates y 9 derrotas en dos temporadas.

Liverpool con Speranza

En tiendas negriazules, se confirmó la partida de Joaquín Papa, lo que abriría la puerta a Camilo Speranza. El club que preside José Luis Palma expresó mediante un comunicado que “Joaquín Papa no continuará al frente del plantel principal de nuestra institución. Nuestro agradecimiento a Joaquín, Ignacio Risso, Adrián Magallanes e Ignacio Barboza por todo el trabajo en el club durante más de un año. Con nuestro fútbol supimos ser campeones y pelearla hasta el último día”.

Joaquín Papa dirigió 47 partidos, entre octubre de 2024 y noviembre de 2025. Con 22 triunfos, 13 empates y 12 derrotas, conquistó el título de campeón del Torneo Apertura de 2025 y clasificó al equipo a la próxima edición de la Copa Libertadores. Todo parece indicar que Camilo Speranza será designado en el cargo de entrenador en los próximos días. Vale recordar que fue asistente de Paulo Pezzolano en Valladolid de España y Watford de Inglaterra. Hernán Figueredo, histórico de Liverpool con más de 200 partidos en el inicio de la mejor época negriazul, será su principal ayudante.

Este viernes además se realizó la asamblea de Liverpool para presentar el proyecto del nuevo estadio que se emplazará en el mismo terreno donde hasta hoy está Belvedere, y que fue además, cuando era cancha usufructuada por Wanderers, el primer lugar donde se usó la celeste para siempre. Fue el 15 de agosto de 1910 con triunfo ante Argentina donde se inició la triunfal estela de la celeste. Antes de la asamblea, los socios presentes tuvieron oportunidad de recorrer y despedirse de las viejas instalaciones que serán absolutamente demolidas para, en 18 o 24 meses, reencontrarse con lo que José Luis Palma definió como el estadio más moderno de América.

En Nacional renovó Nico Lodeiro y le dijeron adiós a Mauricio Pereyra

Mauricio Pereyra anunció su retiro del fútbol profesional luego de haberse consagrado campeón uruguayo con Nacional, por tercera vez en su carrera. El futbolista formado en la cantera tricolor fue despedido el viernes por la entidad de La Blanqueada a través de un comunicado: “No solo se retira un jugador, se despide un hincha que cumplió el sueño de defender y salir campeón con la camiseta de sus amores. Un referente dentro de la cancha, pero aún más fuera de ella, donde se ven los verdaderos líderes. Gracias, Mauri, por tu fútbol, tu compromiso y tu cariño por estos colores. Nacional siempre será tu casa”, expresaron.

Por otra parte, el club que preside Ricardo Vairo renovará contrato con otra de las figuras formadas en el club, que volvió para retirarse, pero no aún, Nicolás Lodeiro. El futbolista con destacada carrera, incluso en la selección uruguaya, renovó su contrato luego de la negociación entre Flavio Perchman con el Diablo Gerardo Cano, representante del futbolista sanducero, pero además pluricampeón en el fútbol de OFI, que este año volverá a dirigir a la selección de Lavalleja después de haber arrasado como técnico de Libertad de San Carlos en la Liga Mayor de Maldonado.