Los canadienses van a las 16.00 con Bosnia-Herzegovina, mientras que los estadounidenses chocarán a las 22.00 con Paraguay, en un partidazo.

La segunda jornada del Mundial 2026 ofrecerá dos partidos. México fue el primer anfitrión en salir a escena; el viernes será el turno de Canadá y Estados Unidos. Pese a jugar en sus tierras, ninguno de los dos equipos norteamericanos agotó las entradas, a diferencia de lo que sucedió en el encuentro inicial.

Tomar ventaja en un grupo parejo

Canadá y Bosnia-Herzegovina jugarán a las 16.00 en Toronto. Es un grupo muy parejo donde también están Suiza y Qatar, que tendrán acción el sábado. Los locatarios tienen en Alphonso Davies, de Bayern Múnich, y Jonathan David, de Juventus, a sus principales figuras. Es un equipo clásico, que se para en 4-4-2 con orden y solidez como premisa. Intenta jugar por abajo y, a veces, comete errores si lo presionan alto. Suele ir más por las bandas que por el medio.

En los tres amistosos de este año, le ganó 1-0 a Guatemala y luego empató ante Islandia y Túnez: 2-2 y 0-0, respectivamente. Los canadienses vienen de perder sus tres encuentros en el Mundial pasado, pero luego hicieron una buena Copa América, perdiendo el tercer puesto por penales ante Uruguay. Hay una base de jugadores que acompañó todo el proceso.

Bosnia-Herzegovina viene de eliminar a Italia en el repechaje europeo. Es un equipo balcánico, aguerrido, que tiene volantes ofensivos muy habilidosos y un delantero centro de gran experiencia como Edin Dzeko. Puede jugar 4-4-2 o 4-3-3, se adapta a las circunstancias del encuentro y no suele descuidarse atrás. Luego de conseguir su cupo mundialista igualó 0-0 con Macedonia y 1-1 con Panamá.

El argentino Facundo Tello será el árbitro principal. En el VAR estará el uruguayo Antonio García, el primero en ser designado para trabajar en la Copa del Mundo.

El primer gran partido: Estados Unidos debuta con Paraguay

Los mundiales están cada vez más parejos y la incertidumbre por el resultado reina en cada partido, pero es difícil encontrar un encuentro tan parejo como el enfrentamiento entre Estados Unidos y Paraguay, que se jugará a las 22.00 en Los Ángeles. Se enfrentarán dos entrenadores argentinos, Mauricio Pochettino en los norteamericanos y Gustavo Alfaro en el país sudamericano.

Los estadounidenses cuentan con Christian Pulisic, del AC Milan, y Weston McKennie, de Juventus, las figuras de un equipo que suele jugar 4-2-3-1, sin un centrodelantero fijo. Generalmente el que ocupa esa posición es Pulisic, que se mueve por todo el frente de ataque para generar juego asociado con sus compañeros y peligro sobre el arco rival. Es un equipo que prioriza la seguridad defensiva, intenta ser corto y plantarse en mitad de cancha, siendo muy agresivo para recuperar y rápido para salir por las bandas.

Paraguay cambió drásticamente desde la llegada de Alfaro. Pasó de penar por la clasificación a conseguirla sin problemas. Recuperó el valor histórico de la pelota parada, es muy sólido defensivamente y, si bien no tiene un gran caudal de juego asociado, es efectivo en el arco rival. Pragmático y peligroso el estilo guaraní. El uruguayo Gastón Olveira es parte del plantel y podría ir de arranque; es una de las dudas que tiene el entrenador. Una de las figuras, Julio Enciso, está en duda por lesión.

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?

Los dos encuentros del viernes con los anfitriones en escena serán televisados por Canal 5. Además, estará en Directv y en todos los cableoperadores del país. En streaming lo pasará Antel TV, de forma gratuita para usuarios de telefonía fija y móvil de Antel, y DGo. Para el segundo partido de la jornada también se sumará Disney+.