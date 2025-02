El futbolista por el que el carbonero invirtió 7 millones de dólares, tiene una opción de salida a mediados de 2026.

Se conoció la cláusula de recesión de Leonardo Fernández

Leonardo Fernández tiene una cláusula que podría ejecutarse a mediados del 2026 para que el futbolista pase a jugar en el fútbol de Arabia Saudita. Eso quedó estipulado en el contrato que firmó a principios de 2025, por tres temporadas.

El futbolista de 26 años lleva tres partidos oficiales en el actual Torneo Apertura donde dio una asistencia, todavía no pudo convertir. Peñarol lleva 5 puntos y está a 4 de los líderes: Plaza Colonia y Defensor Sporting.

Operaron a Tomás Olase

Tomás Olase, de Peñarol, durante un partido ante Almagro, el 16 de enero, en el estadio Campeón del Siglo. Foto: Gianni Schiaffarino

El lunes en la tarde fue operado Tomás Olase, quien sufrió una lesión de rotura de ligamentos en la primera fecha del Torneo Apertura en la victoria 3-1 ante Progreso. Ese día solamente estuvo tres minutos en la cancha.

La cirugía salió bien y ahora el jugador afrontará el tiempo de recuperación, que será de entre seis y ocho meses, dependiendo de la evolución.

“¡Salió todo bien! Quería tomarme este espacio para agradecerle al pueblo carbonero que no pararon de mandarme mensajes de apoyo y hacerse sentir tirando siempre para adelante”, posteó Olase en su cuenta de Instagram.

Además, agradeció y prometió: “Me ayudó mucho en estos días difíciles y no tengo palabras para agradecerles a cada uno de ustedes. ¡Soy uno más! Voy a luchar para volver mejor y devolverles un poco de su aguante en la cancha como así lo deseo y lo soñé desde pendejo”.

Se acerca el arreglo por Marco Oroná en Peñarol

Luego de muchas idas y vueltas, firmaría contrato el volante uruguayo de 19 años. Una vez que se haga oficial, quedará vinculado a Peñarol por dos años. Se negocia el porcentaje de la ficha, el carbonero pretende quedarse con el 30%.

Oroná fue parte del proceso de la selección sub 20 de Fabián Coito, pero no llegó a integrar la nómina final. También fue sparring de la selección mayor que dirige Marcelo Bielsa. El jugador nacido en Villa Soriano debutó en Barracas de Dolores, donde llegó a jugar un partido de la Copa Uruguay, luego emigró a Chile para formar parte del plantel sub 21 de Universidad de Chile.