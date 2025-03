Desde las 20.30 del viernes y por las eliminatorias sudamericanas, se jugará una nueva edición del clásico del Río de la Plata.

Este viernes a las 20.30, en el estadio Centenario y con entradas agotadísimas, las selecciones de Uruguay y Argentina cerrarán la fecha 13 de la clasificatoria sudamericana para el Mundial 2026, reeditando el más antiguo clásico de selecciones de la historia del fútbol.

Como en 1902, cuando en Montevideo, en la cancha de Albion, donde ahora está la escuela pública 163, Galicia, pero en aquel entonces estaba la quinta de los Berro, en la avenida 19 de Abril, cuando aquellos plátanos eran unos jóvenes árboles de apenas diez años, jugaron por primera vez Uruguay y Argentina. Como lo hicieron en Buenos Aires en la final del primer Sudamericano –el primer torneo continental del mundo– en 1916. Como lo hicieron en 1928 en Ámsterdam, donde jugaron dos finales para definir cuál sería el campeón olímpico-mundial. Como lo hicieron en 1930, en aquel novel Centenario, en la final de la primera Copa del Mundo. O en 1935, cuando los veteranos uruguayos vestidos de rojo alzaron una nueva copa ante los jóvenes goleadores argentinos. O en 1942, otra vez en el Centenario, como en 1967, como cada vez, cada década y, en un tiempo, cada año.

La de este viernes en Montevideo será la primera vez que Uruguay, con un director técnico argentino, enfrenta a la selección albiceleste. Será la vuelta del combinado argentino al Centenario después de casi ocho años –la última vez que Argentina se presentó en Uruguay fue en el Campeón del Siglo el 12 de noviembre de 2021– y representará para ambos contendientes –primero y segundo en la tabla– una posibilidad de intentar acercarse casi definitivamente a uno de los seis cupos que colocarán a los equipos de la Conmebol en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Presencias y ausencias

No se conoce ninguna de las dos oncenas, como es natural y casi habitual en estos tiempos en que no hay necesidad alguna de adelantarle al rival la forma de juego ni quiénes saldrán a la cancha. En todo caso, se sabe que será la primera vez en muchos años en que no estarán en los planteles ni Luis Suárez (retirado) ni Lionel Messi (lesionado).

De la preparación en la cancha del elenco uruguayo se sabe que la celeste jugará con tres en el fondo. Abrirá muchísimo la cancha por los laterales y las puntas con futbolistas de buen pie en todos los sectores y jugando con los de arriba cerca del área contraria.

El rosarino mandaría a la cancha a Sergio Rochet en el arco y tres zagueros custodiarían al meta palmirense: Ronald Araújo, José María Giménez y Mathías Olivera. Por la derecha estaría el mejor futbolista uruguayo de la actualidad, Federico Valverde, y con la misma tarea por la izquierda se ubicaría Maximiliano Araújo. En el medio estaría el otro gran jugador de esta tierra, el neohelvético Rodrigo Bentancur, junto con Nicolás de la Cruz, y arriba, Facundo Pellistri por la derecha, el artiguense Darwin Núñez por el medio y el tranquerense Brian Rodríguez por la izquierda, como lo ha hecho en varias oportunidades dirigido por Bielsa.

Desde Buenos Aires, el director técnico Lionel Scaloni dijo: “Sabemos cómo juegan los equipos de Marcelo Bielsa, contraatacando y buscando el arco rival. El sistema de juego va variando a lo largo del partido dependiendo de lo que haga su rival. Es un equipo que siempre quiere atacar y hacer goles. Uruguay es un equipo de los buenos, peligroso y rápido”.

El entrenador campeón del mundo no confirmó ni adelantó a su equipo, que además de la ausencia de Messi deberá afrontar la de Lautaro Martínez, Paulo Dybala –que se lesionó este fin de semana en Italia–, la de Gonzalo Montiel –que jugando para River Plate se desgarró en Argentina–, así como la de Giovanni Lo Celso y la de Lisandro Martínez.

Dijo Scaloni que “por las amarillas tengo planeado cambiar en la mitad de la cancha”. Así, el elenco albiceleste formaría con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone; Julián Álvarez y Nicolás González.