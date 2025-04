También ganaron River Plate de Argentina, San Pablo de Brasil y San Antonio Bulo Bulo, que hizo historia en su debut en la competición.

La jornada de Copa Libertadores fue durísima para los equipos uruguayos, con la derrota en la hora de Peñarol ante Vélez Sarsfield en Argentina y la goleada que recibió Nacional contra Atlético Nacional de Medellín en Colombia.

La sorpresa se dio en Santiago donde Universidad de Chile venció 1-0 a Botafogo, último campeón, con gol de Lucas Di Yorio, delantero argentino ex Cerro Largo. En el ganador ingresó en el complemento Gonzalo Montes, mientras que Fabricio Formiliano estuvo en el banco de suplentes pero no vio acción. En el elenco brasileño fue titular Santiago Rodríguez, mientras que Mateo Ponte estuvo en la espera y no tuvo minutos.

River Plate le ganó de visitante a Universitario en Perú 1-0 con gol de Paulo Díaz. El equipo de Marcelo Gallardo no jugó bien, pero consiguió tres puntos importantes para comenzar con buen pie en el torneo. Sebastián Britos y Gabriel Costa fueron titulares en la crema peruana.

San Pablo le ganó de visitante a Talleres de Alexander Medina, que está en la cuerda floja, situación que mira de cerca Nacional. Alisson de Freitas anotó el único gol de la noche.

San Antonio Bulo Bulo hizo historia al vencer 3-2 a Olimpia en su debut absoluto en Copa Libertadores y partidos internacionales. Los bolivianos fueron ganando dos veces, pero los paraguayos lo empataron. En el minuto 101, de penal, Julio Herrera puso el gol agónico del triunfo.

Debutan varios candidatos

Con tres partidos a las 19.00 y uno solitario a las 21.30 se cierra la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por el grupo de Nacional, Bahía recibe a Internacional de Porto Alegre en choque de brasileños. En el local será titular Luciano Rodríguez y seguramente irán al banco Nicolás Acevedo y Michel Araújo. En el rojo estará a la orden Agustín Rogel, mientras que Sergio Rochet será baja por la fractura en su mano.

Deportivo Táchira de Venezuela enfrentará a Flamengo de Nicolás de la Cruz, Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta, que es duda por una lesión muscular en su aductor. Central Córdoba, de Sebastián Cristóforo y Nicolás Quagliata, hará su debut histórico en Copa Libertadores ante Liga de Quito de Gian Franco Allala.

Sporting Cristal, de Franco Romero, Leandro Sosa y Martín Cauteruccio, recibirá en Perú a Palmeiras, uno de los candidatos, que cuenta en sus filas con Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez y Facundo Torres.