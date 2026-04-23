Oriental ganó la serie B y espera por la final del Torneo Competencia; Huracán enfrenta a Cerrito, que tiene un punto menos, al igual que Fénix y Uruguay Montevideo.

El Torneo Competencia llega a su final, y de la conclusión se extrae que Oriental de La Paz, dirigido por Darío Flores, ganó la serie B con la victoria de la fecha pasada frente a Rentistas 2-1, con goles de Matías Rigoleto y Benjamín Núñez, más allá de que el bicho colorado había comenzado ganando con gol de Horacio Sequeira.

De esta manera, Oriental se aseguró la final del torneo tras alcanzar los 13 puntos, y una distancia considerable con sus perseguidores a falta de jugar los últimos tres puntos. Por su parte, Huracán depende de sí mismo para quedarse con la serie A y clasificar de esta manera a la final contra Oriental. El equipo de Martín Siri alcanzó los 9 puntos con la victoria 2-1 frente al ave en la sexta fecha, y precisa ganarle a Cerrito para sostener la ventaja sobre el auriverde, Fénix y Uruguay Montevideo.

Los finalistas jugarán una final que otorga como premio un lugar en los playoffs por el tercer ascenso. Todo esto en caso de que el campeón no alcance puestos de playoffs o ascenso directo por la tabla anual, para la que también cuentan los puntos del Competencia.

Por otra parte, está en curso el plan de anular los descensos directos en la divisional, con la proyección de sumar dos equipos en 2027. Para eso, los dos últimos equipos de la tabla de posiciones enfrentarían al tercero y cuarto clasificados de la C.

El miércoles se realizó una reunión de clubes para tratar el tema, pero se pasó a cuarto intermedio y el tema quedó planteado pero sin definición. En la tabla del descenso aparece último River Plate, quien tendrá el estreno de Damián Santín como entrenador tras la salida de Raúl Zalazar. El darsenero anunció, de la mano de la llegada de Santín, el arribo de Gabriel Costa, uruguayo nacionalizado peruano, quien fue el mejor jugador del fútbol incaico en 2018, lo que lo llevó incluso a ser nacionalizado y convocado a la selección. Con una extensa carrera cargada de goles, el delantero vuelve al lugar donde todo inició, una vez que dejó el Libertad de San Carlos.

La séptima fecha, que será la última del Competencia, empieza este viernes con el partido que disputarán Plaza Colonia con Oriental. El partido será a las 19.00 en el Parque Prandi. El sábado, también por la serie B en el horario matutino, Rentistas recibe a Miramar Misiones en el complejo de Camino Mendoza. El partido será a las 11.00. Por la tarde, en el Parque Palermo, el Huracán de Siri irá por ganar la serie A frente a Cerrito; no la tendrá fácil. El partido será a las 15.00. El domingo continúa la etapa con River frente a Paysandú en el Parque Saroldi a las 11.00. Por la tarde, Uruguay Montevideo vuelve a su casa del Parque Ancap para oficiar de local después de dos décadas. El escenario, recuperado por el barrio, recibirá a Tacuarembó en una fecha histórica para los de Pueblo Victoria. El partido por la serie A será a las 15.00. La fecha se cierra el lunes con el partido entre Atenas y Fénix, también por la serie A. El partido será a las 19.00 en el estadio Domingo Burgueño Miguel.